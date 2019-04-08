صالحي: ازاحة الستار عن 114 مشروعا في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية

طهران / 8 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بانه سيتم يوم 9 نيسان اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية تدشين وازاحة الستار عن 114 مشروعا في هذا المجال.

وخلال حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي الاحد، قال صالحي، ان هذه المشاريع هي نتيجة جهود اللجنة العلمية التي قامت خلال العام الماضي بدراسة وتقييم هذه المشاريع من مختلف الجهات والابعاد.
واضاف، انه تم خلال الاجتماع دراسة الانشطة النووية للبلاد بصورة تفصيلية وكذلك الفرص والقيود، وسيتم في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية (9 نيسان) تدشين وازاحة الستار عن قسم من هذه الانشطة النووية.
واضاف، انه سيتم تدشين 114 مشروعا في مجال التكنولوجيا النووية برعاية رئيس الجمهورية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

صالحي

مشاريع

تكنولوجيا نووية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

صالحي: ازاحة الستار عن 114 مشروعا في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية

معظم المشاهدات

ايران والعراق يتمتعان بقدرات كبيرة لتطوير التعاون بينهما

رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – العراقية:

ايران والعراق يتمتعان بقدرات كبيرة لتطوير التعاون بينهما

اللواء سليماني يؤكد علي تنظيم عملية اغاثة المنكوبين بالسيول في خوزستان

اللواء سليماني يؤكد علي تنظيم عملية اغاثة المنكوبين بالسيول في خوزستان

صالحي: ازاحة الستار عن 114 مشروعا في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية

صالحي: ازاحة الستار عن 114 مشروعا في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية

إيران والعراق تتفقان علي إنشاء شبكة لإيصال الغاز الي هذا البلد

مساعد وزير النفط:

إيران والعراق تتفقان علي إنشاء شبكة لإيصال الغاز الي هذا البلد

روحاني: الحكومة تؤكد علي الاسراع بالتعويض عن خسائر المنكوبين بالسيول

روحاني: الحكومة تؤكد علي الاسراع بالتعويض عن خسائر المنكوبين بالسيول

أحدث الأخبار

لاريجاني والطراونة: القدس عصمة فلسطين الابدية

خلال لقائهما في الدوحة

لاريجاني والطراونة: القدس عصمة فلسطين الابدية

روحاني: الحكومة تؤكد علي الاسراع بالتعويض عن خسائر المنكوبين بالسيول

روحاني: الحكومة تؤكد علي الاسراع بالتعويض عن خسائر المنكوبين بالسيول

ايران والعراق يتمتعان بقدرات كبيرة لتطوير التعاون بينهما

رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – العراقية:

ايران والعراق يتمتعان بقدرات كبيرة لتطوير التعاون بينهما

اللواء سليماني يؤكد علي تنظيم عملية اغاثة المنكوبين بالسيول في خوزستان

اللواء سليماني يؤكد علي تنظيم عملية اغاثة المنكوبين بالسيول في خوزستان

صالحي: ازاحة الستار عن 114 مشروعا في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية

صالحي: ازاحة الستار عن 114 مشروعا في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية

موضوعات مرتبط