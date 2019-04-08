صالحي: ازاحة الستار عن 114 مشروعا في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية

وخلال حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي الاحد، قال صالحي، ان هذه المشاريع هي نتيجة جهود اللجنة العلمية التي قامت خلال العام الماضي بدراسة وتقييم هذه المشاريع من مختلف الجهات والابعاد.

واضاف، انه تم خلال الاجتماع دراسة الانشطة النووية للبلاد بصورة تفصيلية وكذلك الفرص والقيود، وسيتم في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية (9 نيسان) تدشين وازاحة الستار عن قسم من هذه الانشطة النووية.

واضاف، انه سيتم تدشين 114 مشروعا في مجال التكنولوجيا النووية برعاية رئيس الجمهورية.

انتهي ** 2342

