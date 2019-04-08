مساعد وزير النفط:

إيران والعراق تتفقان علي إنشاء شبكة لإيصال الغاز الي هذا البلد

طهران/7 نيسان/أبريل/إرنا- أعلن مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية 'أمير حسين زماني نيا'، ان تطوير الحقول المشتركة وإعادة إعمار المصافي القديمة في العراق وإنشاء شبكة لإيصال الغاز وتصدير الخدمات التقنية والهندسية الي العراق، شكلت أهم محاور الإتفاقات النفطية بين طهران وبغداد.

وفي تصريح لمراسل إرنا علي هامش زيارة وزير النفط العراقي 'ثامر غضبان' الأحد، لشركة تصميم وهندسة صناعات الطاقة أضاف زماني نيا، ان هذه المباحثات جاءت في سياق زيارة رئيس الجمهورية ووزير النفط الي العراق.
ولفت الي الطاقات الهائلة التي تتمتع بها إيران في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات؛ مؤكدا ضرورة توظيف هذه الطاقات لتعزيز الشراكات مع الجانب العراقي.
وأكد مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية، ان إيران فريدة بالعالم من حيث شبكة إيصال الغاز ولا يحوز أي بلد بالعالم بشبكة مماثلة، فعلي هذا الأساس، يتطلع العراق الي تطوير شبكة إيصال الغاز بالتعاون مع إيران.
وتابع، ان زيارة وزير النفط العراقي لشركة تصميم وهندسة صناعات الطاقة الإيرانية، جاءت بهدف تعرف المسؤولين العراقيين علي الطاقات المتوفرة لدي إيران في مجال تقديم الخدمات التقنية والهندسية.
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اقتصاد

مساعد وزير النفط

إيصال الغاز

صناعات الطاقة

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إيران والعراق تتفقان علي إنشاء شبكة لإيصال الغاز الي هذا البلد

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