إعداد خطة لاعادة تاهيل قطاع الكهرباء العراقي خلال 3 اعوام

وقال اردكانيان في كلمته امام الملتقي الاقتصادي الايراني العراقي في غرفة التجارة الايرانية، ان اية خطة تنموية تحتاج الي بني تحتية ومن الطبيعي ان صناعة الكهرباء تلعب دورا مهما في هذا المجال.

واوضح اردكانيان ان تنفيذ هذه البرامج يستلزم مناخا امنا ومستقرا في المنطقة ومن الطبيعي ان امن واستقرار جارنا العراق يلعب دورا مهما في استقرار المنطقة وتنفيذ الخطط التنموية لدول المنطقة .

واشار الي انه وقع مع نظيره العراقي علي خطة مشتركة وقال ان هذه الخطة هي علي اعتاب التنفيذ وتتضمن مراحل مختلفة .

ونوه الي المراحل المختلفة لخطة اعادة تاهيل قطاع الكهرباء في العراق وقال ان الحد من هدر الطاقة الكهرباء داخل شبكة الكهرباء في العراق من 50 بالمئة الي 20 بالمئة في غضون 3 اعوام يعني رفع طاقة توليد الكهرباء بنسبة 30 بالمئة.

واوضح بان العراق سدد لغاية الان 90 بالمائة من قيمة الكهرباء المستورد من ايران وسيقوم بتسديد بقية المبلغ وفق العقد المبرم.

انتهي ** 2342

