حزب الله يستنكر منع اميركا وصول المساعدات لمنكوبي السيول في ايران

بيروت / 8 نيسان / ابريل /ارنا- اشاد حزب الله بالشعب الايراني في مواجهة السيول الجارفة بصبر وثبات وعزم وتكافل وحضور قلَّ نظيره، مستنكرا تصرفات الادارة الاميركية في منع وصول المساعدات الي منكوبي السيول.

وقال حزب الله في بيان صدر الاحد 'أيام عصيبة مرت وما زال الشعب الإيراني الشريف يواجه السيول الجارفة في عدد من المحافظات بصبر وثبات وعزم وتكافل وحضور قلَّ نظيره وتعاون كامل مع الإدارات الحكومية المختصة ومع القوات المسلحة'.
واضاف البيان 'في الوقت الذي يُقدّم فيه الإيرانيون صورة عن التعامل الإنساني والأخلاقي في حادثة عظيمة من هذا النوّع، تَظهر الصورة الوحشية للإدارة الأميركية التي تمنع بفعل عقوباتها وصول التحويلات البنكية والكثير من المساعدات الإنسانية'.
وتابع حزب الله في بيانه 'بل أكثر من ذلك فإن هذه الإدارة المتوحشة تخطط لوضع حرس الثورة الإسلامية في إيران علي لائحة الإرهاب والعقوبات في الوقت الذي يقوم فيه الحرس بدور كبير جداً إلي جانب بقية القوات المسلحة في مواجهة السيول ومساعدة المنكوبين وإنقاذ السكان'.
ولفت حزب الله الي انه 'في كل الأحوال، هذه واحدة من ساحات الجهاد والصبر والثبات لأهل الحق'، مضيفا 'لقد خلّفت هذه السيول وفاة العشرات من الناس الشرفاء وعددا كبيرا من الجرحي والمرضي وخسائر مادية جسيمة'.
وقال حزب الله 'إننا نتقدم بتعازينا الحارة إلي إمام الأمة سماحة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله وإلي الشعب الإيراني العزيز وخصوصاً أهالي الضحايا وإلي كافة المسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية'، واضاف 'نسأل الله تعالي الشفاء العاجل لكل الجرحي والمرضي وأن يمكّن جميع المسؤولين وأفراد الشعب الشجعان من مواجهة هذه السيول وآثارها والإنتهاء من هذه المحنة في أسرع وقت ممكن'.
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حزب الله يستنكر منع اميركا وصول المساعدات لمنكوبي السيول في ايران

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