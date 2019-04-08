لدي لقائه نظيره العماني

لاريجاني: الدول الاسلامية غفلت عن القضية الفلسطينية

طهران / 8 نيسان / ابريل /ارنا- صرح رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ان الدول الاسلامية غفلت عن القضية المركزية للعالم الاسلامي اي قضية فلسطين، داعيا للتخلي عن القضايا الهامشية وعودة اهتمام الدول نحو هذه القضية .

ولدي لقائه رئيس مجلس الشوي العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي، امس الاحد، علي هامش اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي في قطر ، اكد لاريجاني علي تطوير العلاقات بين البلدين وقال ان الاوضاع بين البلدين تسير دوما بشكل جيد وينبغي العمل علي تطوير هذه العلاقات الودية.
واعتبر ان اوضاع المنطقة باتت اليوم بحيث ان الدول الاسلامية غفلت عن القضية الجوهرية للعالم الاسلامي والمتمثلة بقضية فلسطين وينبغي التخلي عن القضايا الهامشية وعودة اهتمام الدول الاسلامية صوب هذه القضية.
بدوره اكد رئيس مجلس الشوري العماني علي تطوير التعاون الثنائي لاسيما التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشددا علي ضرورة استثمار طاقات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وعمان .
واوضح بان توامة الموانئ الايرانية والعمانية يمكن استثمارها في تطوير التجارة بين البلدين .
وصرح بان توجه عمان في القضايا الاقليمية يقوم علي التاكيد علي الحلول السياسية لا الحلول العسكرية، لافتا الي ان الدول التي جربت الحرب تدرك التداعيات المؤسفة لهذه الظاهرة وبناء عليه فان لعمان توجها ثابتا في هذا المجال.
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لاريجاني: الدول الاسلامية غفلت عن القضية الفلسطينية

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