ايران والعراق يؤكدان ضرورة اعداد مذكرة تفاهم امنية مشتركة

وخلال اللقاء الذي جمعه اليوم الأحد مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، شدد ذوالفقاري علي ضرورة تنمية التعاون في المجالات الامنية ومكافحة الجرائم المنتظمة وكذلك الأمن علي المنافذ الحدودية وفي فترة ويارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واعرب عن تقديره لوزارة الداخلية العراقية واصفا علاقات وزارتي داخلية البلدين بأنها متينة و جيدة جدا.

واعلن الطرفان موافقتهم علي صياغة مسودة للتفاهم الامني بين البلدين وتقرر تشكيل لجنة بهذا الصدد.

وستشمل اتفاقية التفاهم للتعاون بين البلدين جميع القضايا الأمنية بما فيها تهريب البشر ومكافحة الارهاب والامن علي المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب المخدرات والجرائم المنتظمة وكذلك التعليم ونقل تجارب الشرطة في هذه المجالات وايجاد الارضية الملائمة لتعزيز التعاون الثنائي اكثر فاكثر.

من جانبه، اعتبر عقيل الخزعلي ايران بانها عمق العراق الاستراتيجي مؤكدا علي ضرورة تنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات؛ مبينا ان هذا ماتم التاكيد عليه خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الإيراني.

واكد الخزعلي علي ضرورة اعداد اتفاقية تفاهم تشمل القضايا الأمنية بين ايران والعراق مشيرا الي توقيع العراق علي اتفاقيات مماثلة مع 30 دولة.

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