جهانغيري: استراتيجية ايران ترتكز علي بلوغ قيمة التجارة مع العراق الي 20 مليار دولار سنويا

وخلال الملتقي المشترك لرجال الاعمال الايرانيين والعراقيين الذي انعقد اليوم الاحد بمقر غرفة التجارة الايرانية، اضاف جهانغيري ان رجال الأعمال الايرانيين المشاركين في هذا الملتقي يعيرون اهتماما خاصا للعلاقات والتعاون مع العراق كما انهم يولون احتراما خاصا لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له في زيارته الي ايران.

واعرب عن ارتياحه بشان انتصار الاخوة العراقيين علي تنظيم داعش الارهابي والجماعات الارهابية الأخري وبدء مرحلة اعمار العراق وتنمية اقتصاده مهنئا العراق حكومة وشعبا لهذا الانتصار القيم.

واشار الي التعاون الاستشاري الايراني مع العراق في الحرب ضد داعش ودعم العراق حكومة وشعبا في مواجهة الجماعات التكفيرية بطلب من الحكومة العراقية وقال ان ايران تدعم دوما استقلال العراق وسيادة اراضيه والاستقرار السياسي والامني فيه واعادة اعماره معربا عن امله بان تتمكن إيران من أداء دور فاعل في اعادة اعمار العراق الي جانب الأخوة العراقيين في فترة ما بعد داعش.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر العراق دولة ثرية وذات موقع استراتيجي وتؤكد علي هذا الامر ايضا مضيفا ان ايران تعتبر عراق الجديد بانه يشكل جسر للتعاون والشراكة مع كافة الدول التي تلتزم باستقرار العراق وسيادته الوطنية وتحترم ارادة الشعب العراقي.

واعلن عن استعداد ايران للتعاون مع العراق لزيادة سرعة وتيرة اعادة اعمار العراق وتنميته الاقتصادية بصورة ثنائية او متعددة الاطراف بما يتطابق مع سياسات الحكومة العراقية.

واكد ان الضغوط غيرالقانونية والظالمة التي تمارسها الولايات المتحدة لعرقلة العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي وحكومتيهما لاتخدم مصالح البلدينالعازمان علي إقامة علاقات ودية وراسخة بينهما تقوم علي أساس المصالح المشتركة، مضيفا ان التعاون الاقتصادي بين ايران والعراق شهد نموا خلال الاعوام الاخيرة حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار.

واشار الي ان مسيرات زيارة اربعينية الامام حسين (ع) هي رمز مهم للطاقات الثقافية والدينية الموجودة لدي البلدين وللتعاون بين الشعبين العراقي والايراني؛ معربا عن تقديره لاستضافة العراق حكومة وشعبا الزوار الايرانيين خلال فترة زيارة الاربعين.

واكد ان علي الاميركان ان يعلموا بان مآربهم غيرالقانونية لعرقلة العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي ستتعارض مع ارادة عشرات الملايين من شعبي البلدين وستزداد الكراهية المتنامية لدي شعوب المنطقة مشيرا الي المفاوضات والتوافقات الجيدة الحاصلة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الي العراق بما فيها تجريف نهر اروندرود علي اساس معاهدة الجزائر في عام 1975.

واعرب عن امله بان يتم ازالة جزء كبير من العقبات المصرفية التي يواجهها القطاع الخاص لتنشيط العلاقات والتعاون بين البلدين من خلال صياغة خارطة الطريق للتعاون المصرفي بين الجانبين.

انتهي**2018/أ م د

