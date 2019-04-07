لاریجانی: السلوك الأمیركی الوقح أدي للمساس بالسلام والأمن الدولی

وأضاف لاریجانی مساء الیوم الأحد خلال كلمته فی إجتماع الجمعیة العامة لمؤتمر الإتحاد البرلمانی الدولی فی الدوحة (IPU)، انه 'لا یقوم أی سلام من دون الأمن، ولا أمن من دون السلام، ولا سلام وأمن مستدام من دون سیادة القانون'.

وصرح، ان سیادة القانون هی عمود الأساس والضرورة الماسة لإستمرار حیاة المجتمع الدولی وتتضمن المصالح المشتركة لكافة أبناء البشر. وان هذه المفاهیم الثلاثة (أی السلام والأمن والقانون) الهامة والفاعلة فی نفس الوقت، متشابكة وتربطها علاقة ملحوظة مع بعضها البعض، كما انها تشكل النواة الرئیسة والهدف من تأسیس الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة والإعلان العالمی لحقوق الإنسان والمیثاق الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة وكافة القرارات والمعاهدات الدولیة المختلفة.

وتابع، انه من الجانب الآخر، التغییر المضطرد للمجتمع الدولی والعلاقات القائمة فی إطاره أدت الي تغییر ماهیة وعوامل التهدید لهذه المفاهیم الثلاثة الهامة وإتساع نطاق شمولیة هذه التهدیدات ومصادیقها وفی نفس الوقت، بدأت تتبلور آفاق جدیدة للحفاظ علي هذا المیثاق الدولی ودعمه.

یتبع..

