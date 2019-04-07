وزير الصناعة الايراني يعلن تشكيل لجنة تجارية مشتركة بين طهران وبغداد

طهران/ 7 نيسان/ ابريل/ ارنا- اعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني ' رضا رحماني' عن تشكيل لجنة تجارية مشتركة بين ايران والعراق؛ قائلا : انه في ضوء هذا الاتفاق سيتجه وفد إيراني إلي العراق قريبا.

وخلال الاجتماع التجاري المشترك بين ايران والعراق الذي عقد في غرفة التجارة الإيرانية اليوم الأحد، اشار رحماني إلي مذكرات التفاهم التي ابرمت خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلي العراق؛ مبينا انه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجال السكك الحديدية بمدينة شلمجه (جنوب غرب)، وتيسير اجراءات التاشيرات، التجارة والصحة والنفط.
وأضاف انه تم تنفيذ جزء من مذكرات التفاهم الموقعة هذه كما اتخذت الاجراءات التمهيدية لتنفيذ المذكرات الأخري.
وأكد رحماني أنه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الحالية إلي ايران تم التوقيع ايضا علي مذكرات للتعاون في مجال تحديث صناعات العراق وإنشاء مدن صناعية وتحسين البني التحتية في هذا البلد.
ووفقا لوزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني فإن الجانبين اتفقا علي تيسير إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الإيرانيين وسيتم بموجبه إصدار تأشيرة لمدة عام للتجارالإيرانيين خلال العام الحالي.
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وزير الصناعة الايراني يعلن تشكيل لجنة تجارية مشتركة بين طهران وبغداد

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