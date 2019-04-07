اللواء جعفري يحذر امريكا من ادراج الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب

طهران / 7 نيسان / ابريل / ارنا - اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري انه لو صنفت واشنطن الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب فسوف لن يري الجيش الاميركي الاستقرار في غرب اسيا.

وافاد الموقع الاعلامي للحرس الثوري، انه ردا علي الانباء الواردة من ان اميركا ستقدم علي خطوة محتملة بادراج قوات الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب، قال اللواء جعفري في تصريح له اليوم الاحد، انه في حال ارتكابهم مثل هذه الحماقة فسوف لن يري الجيش الاميركي وقواتهم الامنية في منطقة غرب اسيا الاستقرار الذي يحظون به اليوم.
وفي معرض رده علي سؤال حول موقف الحرس الثوري قبال هذه الخطوة من جانب الامريكيين، اكد انه لو ارتكب الاميركيون مثل هذه الحماقة وعرّضوا امننا القومي للخطر فاننا و وفقا لسياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية سنقوم بتطبيق مبدا الرد بالمثل ونجعله علي سلم اعمالنا.
وصرح القائد العام للحرس الثوري، انه وفي مثل هذه الظروف سوف لن يري الجيش والقوات الامنية الاميركية في منطقة غرب اسيا الاستقرار الذي يحظون به اليوم.
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اللواء جعفري يحذر امريكا من ادراج الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب

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