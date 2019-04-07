لاريجاني يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع قطر

وجاء ذلك خلال لقاء لاريجاني والوفد المرافق أمس السبت، مع رئيس الوزراء القطري 'الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني'، علي هامش مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي في الدوحة (IPU).

وفيما أشاد لاريجاني بالدبلوماسية الفاعلة لدولة قطر وحضور الممثلين عن برلمانات 180 دولة في مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي، في نسخته الأربعين بعد المائة في الدوحة وصرح: 'ان الدبلوماسية القطرية الفاعلة، أدت الي فشل التحالف ضد القطري الذي شكله عدد من الدول العربية'.

واعتبر لاريجاني أن مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي في الدوحة (IPU)، بأنه 'جاء في الوقت المناسب'؛ مصرحا ان إيران وقطر تتمتعان بعلاقات ثنائية ستراتيجية وأكد ضرورة تعزيز هذه العلاقات وعلي كافة المستويات؛ قائلا، 'ان أمن وتنمية قطر اليوم، من أمن إيران وتنميتها وان إيران واقفة الي جانب قطر وتساندها'.

وأضاف، ان العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة بالتنامي بفضل دراية مسؤولي البلدين وان الموضوع الهام في هذا الصدد، هو تسهيل إصدار التأشيرات وتراخيص الإقامة للتجار الإيرانيين؛ موضحا، 'ان التجار الإيرانيين ومن أجل تطوير العلاقات التجارية، بحاجة الي الإقامة في قطر ومؤكدا ضرورة إحتواء هذا الموضوع' وقال: 'انه عبر مذكرات التفاهم المبرمة مع مسؤولي غرفة التجارة الإيرانية، تقرر أن يقوم التجار الإيرانيين بتطوير تجارتهم في المنطقة بمحورية قطر'.

من جانبه، وصف 'الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني'، حضور الدكتور لاريجاني والوفد المرافق له في قطر، بأنه فرصة مغتنمة وصرح، ان مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت جيدة جدا منذ بداية أزمة الحصار في قطر، وأعرب عن شكره لمواقف الجمهورية الإسلامية نيابة عن قطر شعبا وحكومة.

وفيما لفت الي تأكيدات أمير قطر بالنسبة لتنمية العلاقات مع إيران بصورة شاملة، قال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني: 'اننا نواجه اليوم ومع الأسف، وضعا خاصا في العالم الإسلامي، وان مواقف قطر واضحة تماما بشأنه وهي مشتركة الي حد كبير وتأتي في سياق واحد مع مواقف الجمهورية الإسلامية'.

وقال رئيس الوزراء القطري فيما يخص موضوع إصدار تراخيص الإقامة للتجار الإيرانيين المتواجدين في قطر:'ان هذا الموضوع قابل للحل ونظرا الي تأكيدات أمير قطر علي تعزيز العلاقات مع إيران، سنقوم بمتابعة هذا الموضوع بالتأكيد'.

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