خلال اللقاء مع رئيس الدوما الروسي؛

لاريجاني يدعو لأكبر نسبة من المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

طهران / 7 نيسان / ابريل / ارنا – قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني : انه نظرا لتحركات داعش في المنطقة، فإن اكبر نسبة من المشاركة الدولية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي من شانه ان يكون مؤثرا في تعزيز دور الاجتماعات القادمة لهذا الاتحاد.

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الاحد بين لاريجاني و رئيس مجلس الدوما الروسي 'فيجسلاف فالفودين'، علي هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة.
ودعا رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي عقد لقاءات ثنائية بين مسؤولي الحكومة في ايران وروسيا، تحقيقا لاهداف التعاون بين البلدين.
ونوه لاريجاني بالدبوماسية البناءة في كل من طهران وموسكو؛ داعيا الي تعزيز مشاركة برلمانات الدول المجاورة ولاسيما العراق وروسيا في الاجتماعات البرلمانية القادمة ومنها مؤتمر مكافحة الارهاب في تركيا واجتماع اورواسيا في كازاخستان.
الي ذلك، اشار رئيس الدوما الروسي الي العلاقات البرلمانية بين ايران وروسيا؛ واصفا وثائق التعاون الموقعة بين البلدين بانها ستراتيجية وتحظي باهمية بالغة.
واكد فالفودين علي متابعة وتنفيذ ملفات التعاون بين طهران وموسكو خلال اللقاءات المشتركة بمشاركة مسؤولي الجهات التنفيذية في كلا البلدين.
ودعا رئيس الدوما الروسي رئيس مجلس الشوري الاسلامي للمشاركة في اجتماع برلمانات اوراسيا الذي تستضيفه كازاخستان، وايضا مؤتمر مكافحة الارهاب في تركيا؛ لاتخاذ مواقف مشتركة بين ايران وروسيا بما يتناغم واهداف هذا الاجتماع.
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لاريجاني يدعو لأكبر نسبة من المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

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