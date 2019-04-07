لا يمكن لأي سلطة المساس بالصداقة الإيرانية الباكستانية

وفي تصريح حول زيارته الأخيرة إلي ايران لمجلة 'نواي وقت' الاسبوعية الناطقة بالغة الأردية اليوم الأحد، اضاف حسنين اكبر ان إيران مهد الحضارة والثقافة ومركز انتشار العلوم الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وتابع ان الشعب الباكستاني فخور بصداقته مع الإيرانيين؛ مردفا: نحن علي ثقة من أن البلدين سيقفان دائما إلي جانب بعضهما الآخر ولا يمكن لأي قوة أن تضر بهذه الصداقة الأخوية.

وكان رئيس منظمة 'منهاج الحسين' الثقافية والعلمية قد التقي خلال زيارته الي إيران، بممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة الايرانية حجة الاسلام السيد علي قاضي عسكر، واستعرض معه علاقات الحجاج الإيرانيين والباكستانيين خلال مراسيم الحج وتعاون اللجان الدينية والتعليمية في كلا البلدين.

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