ايران والعراق يؤكدان علي تنظيم وتجهيز الحدود الرسمية بينهما

وقال حسين ذوالفقاري اليوم الاحد خلال لقائه رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، ان رؤساء البلدين اكدا علي ضرورة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة للوفد الايراني الي العراق وكذلك تم التاكيد خلال لقاء رئيس وزراء العراق مع رئيس الجمهورية أمس السبت، علي ضرورة تحديد الجدول الزمني الدقيق لتنفيذ الإتفاقات المبرمة؛ معربا عن أمله في أن يتم ذلك خلال هذه الزيارة.

واشار ذوالفقاري الي التنسيق الجيد بين البلدين، وقال: يوجد هناك تعاون جيد في ادارة المنافذ الحدودية بين البلدين حيث تم إحتواء الكثير من القضايا بهذا الشان.

وقدم مساعد وزيرالداخلية الايراني للشؤون الامنية مقترحاته بشأن المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية بين البلدين حيث تمت الموافقة عليها وتقرر تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تظم الي عضويتها ممثلين عن جميع الاجهزة المعنية بالقضايا الحدودية المشتركة بين ايران والعراق.

واتفق الجانبان علي تنظيم وتجهيز المنافذ والمعابر الحدودية بهدف الحد من الجرائم والمخالفات القانونية، مؤكدين علي ضرورة تنمية البني التحتية فيها .

كما تقرر بحث قضايا تاخير الشاحنات علي حدود البلدين وتقليل فترة انتظارها وكذلك تحسين اوضاع الأسواق الحدودية في إطار فريق عمل مشترك بينهما.

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