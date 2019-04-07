وزير الاقتصاد يدعو الي تعزيز التعاون الثنائي بين إيران والعراق

طهران/7نيسان/ابريل/إرنا – أكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني 'فرهاد دِج بَسَند' علي ضرورة تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي القائم بين إيران والعراق، وفقالالخطط المحددة والميدانية.

وجاءت تصريحات دج بسند خلال لقائه اليوم الأحد، مع مساعد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية في هذا البلد 'فؤاد محمد حسين' وكذلك وزير التخطيط العراقي، حيث أعرب عن عزيمة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوسيع التعاون الاقتصادي الجاد الفارغ عن أي قيود بين البلدين؛ داعيا الي تعزيز هذا التعاون بما يتلائم والعلاقات السياسية المتينة بين البلدين.
كما دعا الوزير الايراني الي تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الأخري والبني التحتية والمشاريع طويلة الأمد.
وأشار الوزير الي تعاون طهران وبغداد في المجال الإنمائي وإنشاء الطرق والسياحة وتصدير الخدمات الهندسية وبناء السدود ومحطات الطاقة والمستشفيات وايجاد فروع متاجر فضلا عن خدمات التأمين والتعاون في مجال البني التحتية.
وأحصي دج بسند نسبة التعاون بين البلدين تجاريا بـ 8 مليارات يورو متوقعا تضاعفها.
وأشار وزير الاقتصاد الايراني الي ضرورة توقيع مذكرات تفاهم في قطاع الجمارك نظرا لهذا الحجم التجاري بين البلدين؛ واصفا الإتفاق في التعاون الجمركي بأنه طفرة في التعاون التجاري الثنائي.
من جهته، أعرب مساعد رئيس الوزراء العراقي عن ارتياحه حيال المباحث المطروحة في الاجتماع.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وصل طهران أمس السبت علي رأس وفد سياسي و اقتصادي رفيع المستوي في زيارة رسميه تستغرق يومين رافقه فيها 9 وزراء ومجموعة من التجار.
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وزير الاقتصاد يدعو الي تعزيز التعاون الثنائي بين إيران والعراق

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