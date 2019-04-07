رئيس إتحاد صناعيي النفط والغاز الروس يؤكد ضرورة تعزيز المساهمة الأوروبية في إيران

وفي معرض الإجابة الي سؤال مراسل إرنا في موسكو حول سبل مواجهة الحظر الأميركي، أضاف يوري شافرانيك: 'انني أعارض الحظر بشدة، لأنه يؤدي الي جعل الدول أمام بعضها البعض ويستهدف إقتصاد الدول النامية'.

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة الحظر والحد من التداعيات المدمرة لتدابير من هذا القبيل وقال: نحن نمر في ظروف حاليا، لا نستطيع خلالها تجاهل الحظر ولهذا، يجب علي الشركات الروسية أن تتوخي الحذر، وعليها أن تتخذ ردود أفعال عقلانية إزاء الحظر الأميركي المفروض علي إيران.

وتابع شافرانيك الذي كان يتولي منصب وزير الطاقة في روسيا وكان كذلك يتولي إدارة شركة 'سيوز نفتا غاز' وكذلك كان محافظ تيومن بمنطقة سيبيريا في روسيا، قال: ان روسيا تستطيع أن تؤدي دورا كبيرا في مجال النفط والغاز في إيران، كما ان شركات (القطاع الخاص) الروسية ترغب كذلك بالتعاون في قطاع النفط والغاز في إيران، لكن الحظر يشكل عقبة جادة أمام هذا التعاون الذي جار النقاش حوله.

ولفت الي توفر الأرضية اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي وذلك إستنادا الي الوثائق والإتفاقيات المبرمة بين روسيا وإيران، مضيفا ان شركات البلدين من شأنها توظيف هذه الإمكانيات لتعزيز أطر التعاون.

علما، ان الحظر الأميركي المفروض علي قطاع النفط في إيران، بدأ من 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعلي الرغم من المزاعم العديدة، لم تتمكن أميركا من خفض مبيعات نفط إيران الي الصفر، واضطرت بعد فترة الي إعفاء عدد من الدول من حظر شراء النفط من إيران.

وقد أعلن المسؤولون الإيرانيون منذ ذلك التاريخ مرارا، بأن مزاعم دونالد ترامب ومواكبيه في فرض المزيد من الضغوط علي أميركا، لها جانب نفسي؛ لأن أميركا جندت قبل هذا كل ما لديها من قوة ضد الشعب الإيراني ولم يتبق لها أية أداة بعد لتصعيد الضغوط علي إيران.

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