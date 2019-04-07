خبير باكستاني : انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ادي الي تفاقم الفوضي في العالم

اسلام اباد / 7 نيسان / ابريل / ارنا – اكد المحلل السياسي الباكستاني 'وقار مسعود خان' ان الفوضي والتهديدات علي صعيد المجتمع الدولي ازدادت عقب انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق النووي.

وفي مقال له تحت عنوان 'الاحتلال الغاصب لمرتفعات الجولان' نشرته صحيفة 'نواي وقت' الناطقة باللغة الاردوية اليوم الاحد، اعرب مسعود خان عن اسفه من ان امريكا باتت السبب الرئيسي في اخفاق منظمة الامم المتحدة علي صعيد تسوية الخلافات الاقليمية والدولية.
واضاف : ان حكومة ترامب عبر اجرائها الاحادي لم تنسحب من الاتفاق النووي فحسب وانما تسببت من خلال هذا التطور في تهديد السلام والامن الدوليين ايضا.
و وصف المحلل السياسي الباكستاني دور الولايات المتحدة الامريكية في حل القضايا الدولية بما فيها احتلال مرتفعات الجولان من جانب الصهاينة بانه مثير للفوضي.
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خبير باكستاني : انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ادي الي تفاقم الفوضي في العالم

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