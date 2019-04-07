وزير الاقتصاد العراقي يبحث ورئيس البنك المركزي الايراني زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

طهران / 7 نيسان / ابريل / ارنا – بحث وزير الاقتصاد العراقي 'فؤاد حسن' ورئيس البنك المركزي الايراني 'عبد الناصر همتي' في آليات زيادة حجم التبادل التجاري والتوازن في عملية التصدير والاستيراد بين البلدين، وسبل تسديد الديون المستحقة علي ذمة العراق تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار رئيس البنك المركزي الايراني في هذا اللقاء الي اهم اهداف المباحثات مع الجانب العراقي، بما فيها متابعة القضايا المالية والنقدية وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران وبغداد؛ لافتا الي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ المستوي المطلوب حاليا.
واكد همتي، انه يمكن من خلال توظيف الظروف المتاحة والطاقات الجديدة، ايجاد توازن في حجم التصدير والاستيراد بين العراق وايران.
كما تطرّق الي العقبات التي تعيق نشاطات فروع البنوك الايرانية في العراق، قائلا : ان التبادل المصرفي بين البلدين يتم حاليا علي اساس عملة الدينار العراقي؛ ومؤكدا علي ان هذا الامر يشكل رمزا لنمو التعاون المصرفي مع العراق.
ودعا همتي الي ازالة العراقيل وتيسير النشاطات المصرفية بين طهران وبغداد.
الي ذلك، اعرب وزير الاقتصاد العراقي عن ارتياحه للعلاقات المتنامية التجارية والسياسية القائمة بين ايران والعراق.
ونوّه فؤاد حسن الي ان التوازن في مجال التجارة الخارجية يخدم المصالح الثنائية؛ داعيا الي البحث عن آليات جديدة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
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وزير الاقتصاد العراقي يبحث ورئيس البنك المركزي الايراني زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

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