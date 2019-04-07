المتحدث باسم وزارة الخارجية:

البيان الختامي لاجتماع مجموعة الدول السبع غير واقعي

طهران/ 7 نيسان/ ابريل/ ارنا - أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، المواقف غير الواقعية لمجموعة الدول السبع مؤكدا الدور البناء الذي لا يمكن إنكاره للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توطيد الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا، وكذلك الطابع السلمي والدفاعي لبرنامج الصواريخ الإيراني .

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

البيان الختامي لاجتماع مجموعة الدول السبع غير واقعي

معظم المشاهدات

بغداد لا تسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء علي إيران

بغداد لا تسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء علي إيران

إیران والعراق مصممان علي تطویر التعاون

جهانغیری خلال لقائه عبد المهدی:

إیران والعراق مصممان علي تطویر التعاون

وزير الصناعة: تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق وايران سينمي الانتاج والتصدير

وزير الصناعة: تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق وايران سينمي الانتاج والتصدير

رئيس الوزراء العراقي يلتقي قائد الثورة الاسلامية

رئيس الوزراء العراقي يلتقي قائد الثورة الاسلامية

بحيرة عباس اباد التاريخية

بحيرة عباس اباد التاريخية

أحدث الأخبار

البيان الختامي لاجتماع مجموعة الدول السبع غير واقعي

المتحدث باسم وزارة الخارجية:

البيان الختامي لاجتماع مجموعة الدول السبع غير واقعي

بحيرة عباس اباد التاريخية

بحيرة عباس اباد التاريخية

بغداد لا تسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء علي إيران

بغداد لا تسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء علي إيران

رئيس الوزراء العراقي يلتقي قائد الثورة الاسلامية

رئيس الوزراء العراقي يلتقي قائد الثورة الاسلامية

إیران والعراق مصممان علي تطویر التعاون

جهانغیری خلال لقائه عبد المهدی:

إیران والعراق مصممان علي تطویر التعاون

موضوعات مرتبط