البيان الختامي لاجتماع مجموعة الدول السبع غير واقعي

طهران/ 7 نيسان/ ابريل/ ارنا - أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، المواقف غير الواقعية لمجموعة الدول السبع مؤكدا الدور البناء الذي لا يمكن إنكاره للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توطيد الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا، وكذلك الطابع السلمي والدفاعي لبرنامج الصواريخ الإيراني .
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