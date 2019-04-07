بغداد لا تسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء علي إيران

كما أعرب رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري عن تعازيه وتعاطفه لضحايا السيول الاخيرة، قائلا إن هذه الأحداث أظهرت أنه ليس لدينا ما يكفي من الاستعداد لمواجهة الفيضانات وأن بغداد مستعدة للتعاون مع طهران في هذا الصدد.

وأضاف عبد المهدي، إن شط العرب لم يتم تجريفه منذ أربعين عاما، مما ألحق أضرارا بالبلدين إيران والعراق، لكن لحسن الحظ ، كان هناك اتفاق في هذا المجال مؤخرا يمكن أن يخدم مصالح البلدين.

وأشار إلي وجود عدد كبير من الوزراء والمسؤولين العراقيين المرافقين له إلي طهران، وقال إن هناك عددا كبيرا من أعضاء الحكومة حضروا الي طهران ما يؤكد أهمية تطوير العلاقات بين البلدين.

كما ذكّر رئيس الوزراء العراقي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق لرفع رسوم سمات الدخول وقال أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الزيارة التاريخية للدكتور روحاني الي العراق، يمكن أن يشكل خطوة نحو تطوير السياحة بين البلدين والعلاقات الاقتصادية .

وقال عادل عبد المهدي: يريد العراق أن يكون لديه أفضل العلاقات مع جيرانه، وفي هذا الصدد، يحاول حل الخلافات من خلال التأكيد علي النقاط المشتركة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي إن البنك المركزي والحكومة العراقية سيبذلان قصاري جهدهما للوفاء بالتزاماتهم تجاه إيران ودفع المستحقات القائمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد وصل صباح أمس السبت، الي العاصمة الايرانية طهران علي رأس وفد وزاري وعدد من رجال الاعمال في زيارة رسمية تستغرق يومين.

انتهي** 2344

