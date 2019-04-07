إیران والعراق مصممان علي تطویر التعاون

وهنأ النائب الأول لرئیس الجمهوریة 'اسحاق جهانغیری' خلال استقباله الیوم الاحد رئیس الوزراء العراقی عادل عبد المهدی، انتصار الحكومة والشعب فی العراق فی الحرب ضد الإرهابیین التكفیریین وداعش وقال، إن هذه الهزیمة لیست فقط للجماعات الإرهابیة، بل ایضا هزیمة لمؤیدیهم.

وأضاف، إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة و كما أعلنت دعمها للحكومة والشعب العراقی خلال فترة مكافحة الإرهاب، ستكون إلي جانب الحكومة والشعب العراقی أثناء إعادة الإعمار.

وأشار النائب الأول لرئیس الجمهوریة، الي أنه بعد عهد صدام وسیادة الشعب العراقی، نشأت علاقات جیدة بین طهران وبغداد، منوها إلي أنه تم إبرام اتفاقات جیدة فی مختلف المجالات بین البلدین، والحمد لله، فی السنوات الأخیرة، ركزت إیران والعراق بشكل جدی علي تطویر العلاقات الاقتصادیة والتجاریة.

وأشار إلي الزیارة الأخیرة التی قام بها الرئیس الإیرانی حسن روحانی إلي العراق وإبرام اتفاقات جیدة بین البلدین، وصرح إنه إذا تم تنفیذ الاتفاقیات المبرمة ، فإن مستوي العلاقات بین طهران وبغداد سیزداد بشكل كبیر.

وتطرق النائب الأول لرئیس الجمهوریة إلي القیود الناجمة عن الحظر علي العلاقات التجاریة بین إیران والعراق، وقال إنه لا ینبغی السماح للعقوبات بإعاقة العلاقات بین البلدین، لأن الحظر ورغم القیود التی یضعها، یخلق الكثیر من الفرص لتطویر العلاقات .

و أكد جهانغیری أن العلاقات المصرفیة والتعاون یجب أن یؤخذ علي محمل الجد علي أجندة البلدین، مضیفا، بان شركات الخدمات الهندسیة الإیرانیة تتمتع بقدرات وخبرات جیدة فی مختلف المجالات، وإن الحد الأدنی لفائدة وجود هذه الشركات فی المناقصات التی تجری علي المشاریع فی العراق، أنه یمكن ان تخفض الأسعار من قبل الشركات الأجنبیة.

وتابع جهانغیری، انه قبل هجوم تنظیم داعش الإرهابی علي العراق، كانت هناك العدید من الشركات الإیرانیة تقوم بانجاز المشاریع فی العراق، وللأسف فقد أوقفت أعمالها بسبب الهجمات الإرهابیة، و نتوقع من الحكومة العراقیة أن تعالج وضع هذه الشركات.

و أكد النائب الأول لرئیس الجمهوریة أن إیران مستعدة لنقل خبراتها وقدراتها إلي العراق فی جمیع المجالات التی تتطلبها، وقال، إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تعتبر أمن العراق وتقدمه من أمنها وتقدمها، ونأمل من الحكومة والشعب العراقی، اتخاذ خطوات مهمة علي صعید التنمیة والتقدم.

كما أعرب جهانغیری عن تقدیره لتعاطف رئیس الوزراء العراقی مع ضحایا الفیضانات الأخیرة، وأضاف، إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة سعیدة بوجود العراق النشط فی المنطقة وتعتبر أن التفاعلات الإقلیمیة العراقیة مفیدة لأمن المنطقة.

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