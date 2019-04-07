وزير الصناعة: تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق وايران سينمي الانتاج والتصدير

طهران/7نيسان/ ابريل/ ارنا- اكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني ' رضا رحماني' علي ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين ايران والعراق للوصول الي تجارة بين البلدين بمقدار 20 مليار دولار سنويا مما سيؤدي لتنمية الانتاج والتصدير.

واضاف فضلي اليوم الاحد خلال اجتماع مشترك مع وزير التجارة العراقي ' عبد المجيد جاسم' ان هذه اللقاءات لها تاثير كبير في تنمية العلاقات بين طهران وبغداد مشيرا الي ثلاثة اجتماعات مع نظيره العراقي في وقت سابق.
وقال ايضا خلال زيارتي منذ فترة وجيزة الي بغداد تم التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم لتعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية ووزارة التجارة العراقية بشأن البني التحتية والتجارة والنقل البري و القضايا القنصلية والمواصفات و الترانزيت وكذلك في مجال السكك الحديدية لانشاء خط شلمجة الي البصرة .
واضاف فضلي من بين الاتفاقيات هو رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول الي تجارة تبلغ 20 مليار دولار بحلول العام 2021.
وبين إنه من المواضيع الاخري التي تم بحثها خلال اجتماع اليوم، هي تعريفة التجارة التفضيلية بين البلدين وضرورة تنفيذها مشيرا الي بدء التفاوض بهذا الشأن بين اللجان المختصة في البلدين.
ونوه وزير الصناعة الايراني الي تاكيد رئيسي البلدين خلال لقاءهما الاخير في بغداد علي ضرورة انشاء مدن صناعية حدودية مشتركة بين البلدين وقال تم تعيين ثمانية نقاط لهذا الغرض وتم التوصل الي اتفاقيات لانشائها في اقليم كردستان وجنوب العراق .
من جانبه اعتبر وزير التجارة العراقي ' عبدالمجيد جاسم' ان زيارة الوفد العراقي رفيع المستوي الي ايران هو دليل علي حرص البلدين في تنمية علاقاتهما في جميع المجالات وقال ان العلاقات بين ايران والعراق تاريخية مشيرا الي ان اطول حدود للعراق مع جيرانه هو مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف تم التوقيع علي اتفاقيات مهمة بين البلدين ومنها تصفير رسوم تاشيرات الدخول لمواطني البلدين مما سيعزز التبادل التجاري بين ايران والعراق.
واشار جاسم الي ان الارضية ملائمة لتواجد التجار والمستثمرين الايرانيين في العراق مبينا ان تنفيذ الخط السككي بين شلمجة و البصرة من الاتفاقيات الاخري المبرمة بين الجانبين والتي دخلت حيز التنفيذ.
وفيما يتعلق بانشاء مدن صناعية مشتركة بين البلدين قال وزير التجارة العراقي ان بلاده قامت باجراءات بهذا الشان مع الدول المجاورة لها ولتنفيذها مع ايران بحاجة الي تشكيل لجنة بهذا الشأن ونحن بانتظار المقترح الايراني لدراسته.
يذكر ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كان قد وصل الي طهران يوم امس السبت علي راس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوي في زيارة تستغرق يومين .
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