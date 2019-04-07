لايجدر بايران الثقة بالديمقراطيين

وفي تصريح أدلت به لوكالة إرنا اليوم الأحد أعربت عن توصلها الي نتيجة مقنعة بأنّ أهداف الحزب الديمقراطي المدعية للسلام والإنسانية مختلفة تماماً عن الواقع.

وعما يزعمه أعضاء الحزب الديمقراطي الاميريكي من مواقف في الدفاع عن الإتفاق النووي أعربت ممثلة أهالي جورجيا السابقة في مجلس النواب الامريكي عن اعتقادها بأنّ هذه المزاعم غير متفق عليها ومختلفة، تعود الي تعدّد مرشحي هذا الحزب لانتخابات الرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة.

وذكّرت كيني بدور هذا الحزب الامريكي في الهجوم علي ليبيا وتدمير هذا البلد وأشارت الي فرضه حظر علي سوريا واعتبرته حزباً لايمكن وصفه بأنه داعية للسلام.

ورأت هذه النائبة السابقة الامريكية بأنّ ايران يجدر بها أن تنتهج اسلوباً لاتثق فيه بهذا الحزب الديمقراطي الامريكي إلّا إذا لمست منه حقاً وعملياً سياسات سلام مطبقة علي ارض الواقع.

كما توجهت بالقول الي ايران بأن لاتأخذ مواقف الديمقراطيين مأخذ الجد الا اذا شهدت تغييراً طابعياً وشكلياً لمنهج الديمقراطيين فيهم.

انتهي** ع ج**2344

