انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

ونقلت ارنا عن مؤسسة ایمیدرو انه تم تسجیل انتاج هذه الكمیة من الذهب فی مجمع موته بینما كان من المتوقع و حسب البرنامج المعد مسبقا ان یبلغ حجم الانتاج فیه 305 كلغ وهذا یشیر الی زیادة الانتاج بنسبة 31.5 بالمائة عما كان متوقعا.

یذكر ان مجمع موته للذهب یقع علی بعد 7 كیلومترات شمال غربی قریة 'موته' التابعة لمدینة شاهین شهر ومیمه شمال محافظة اصفهان (وسط).

وبلغ حجم انتاج السبائك الذهبیة فی مجمع موته للذهب 602 كلغ فی العام 2017 مسجلا بذلك نموا بنسبة 58 بالمائة مقارنة مع العام 2016 .

ویبلغ اجمالی انتاج ایران من الذهب خمسة اطنان سنویا و من المتوقع ان یزداد حجم الانتاج لیصل عشرة اطنان علی اساس الخطة التنمویة السادسة (2021-2017).

انتهی** 1453**1110

