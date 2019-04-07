انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

طهران/ 7 نیسان/ أبریل/ ارنا- اعلنت مؤسسة تطویر وتنمیة صناعات التعدین الایرانیة (ایمیدرو) بان حجم انتاج الذهب فی مجمع موته بلغ 401 كیلوغرام فی العام الایرانی الماضی( انتهی 21 مارس 2019) لیسجل بذلك رقما قیاسیا جدیدا فی هذا المجال.

ونقلت ارنا عن مؤسسة ایمیدرو انه تم تسجیل انتاج هذه الكمیة من الذهب فی مجمع موته بینما كان من المتوقع و حسب البرنامج المعد مسبقا ان یبلغ حجم الانتاج فیه 305 كلغ وهذا یشیر الی زیادة الانتاج بنسبة 31.5 بالمائة عما كان متوقعا.
یذكر ان مجمع موته للذهب یقع علی بعد 7 كیلومترات شمال غربی قریة 'موته' التابعة لمدینة شاهین شهر ومیمه شمال محافظة اصفهان (وسط).
وبلغ حجم انتاج السبائك الذهبیة فی مجمع موته للذهب 602 كلغ فی العام 2017 مسجلا بذلك نموا بنسبة 58 بالمائة مقارنة مع العام 2016 .
ویبلغ اجمالی انتاج ایران من الذهب خمسة اطنان سنویا و من المتوقع ان یزداد حجم الانتاج لیصل عشرة اطنان علی اساس الخطة التنمویة السادسة (2021-2017).
انتهی** 1453**1110



برچسب ها

اقتصاد

انتاج

الذهب

العام الماضی

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

معظم المشاهدات

الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

محافظ البنك المركزي:

الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

سيكون لإيران والعراق دفاع جوي مترابط

اللواء باقري:

سيكون لإيران والعراق دفاع جوي مترابط

بزشكيان: الشعب الايراني يدافع عن الحرس الثوري بكل قوة واقتدار

بزشكيان: الشعب الايراني يدافع عن الحرس الثوري بكل قوة واقتدار

مشروع قانون برلماني عاجل جداً لمواجهة الإجراء الأمريكي المتوقع ضد الحرس الثوري

فلاحت بيشه:

مشروع قانون برلماني عاجل جداً لمواجهة الإجراء الأمريكي المتوقع ضد الحرس الثوري

انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

أحدث الأخبار

لايجدر بايران الثقة بالديمقراطيين

نائبة سابقة في مجلس النواب الامريكي:

لايجدر بايران الثقة بالديمقراطيين

انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

محافظ البنك المركزي:

الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

سيكون لإيران والعراق دفاع جوي مترابط

اللواء باقري:

سيكون لإيران والعراق دفاع جوي مترابط

بزشكيان: الشعب الايراني يدافع عن الحرس الثوري بكل قوة واقتدار

بزشكيان: الشعب الايراني يدافع عن الحرس الثوري بكل قوة واقتدار

موضوعات مرتبط