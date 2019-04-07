محافظ البنك المركزي:

الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

طهران/7نيسان/ابريل/إرنا – دعا محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي المدراء التنفيذيين للبنوك المحلية الي منح إئتمانات وتسهيلات مُرشدَة من اجل إنعاش الإنتاج في العام الجديد.

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة للبنك المركزي أضاف همتي خلال إجتماع للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس ادارة البنوك والمؤسسات المالية أنّ العام الايراني المنصرم (انتهي في 21 آذار/مارس 2019) رغم العديد من التقلبات و المؤمرات التي حاكها الاعداء انتهي و تم خلاله احباط هذه المؤامرات مؤكدا كان للنظام المصرفي دور كبير في احباطها.
وأشار محافظ البنك المركزي الي أنّ العدو قام خلال العام الايراني المنصرم بالتخطيط لمؤمرات تهدف الي الإخلال في النظام المصرفي وسوق تداول العملة الصعبة والنظام المصرفي لكنه فشل في تحقيق مآربه.
و وصف الاطر العامة لنشاط النظام المصرفي في العام المنصرم بأنها مناسبة وايجابية.
انتهي** ع ج**1110



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الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

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