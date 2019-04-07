سيكون لإيران والعراق دفاع جوي مترابط

وفي تصريح ادلي به للصحفيين اليوم الاحد اثر لقائه في طهران رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي قال اللواء باقري، ان لنا علاقات ودية جدا مع الجيش العراقي وقد اجرينا مباحثات في اللقاءات السابقة واجتماع دمشق الثلاثي.

واضاف، لقد ساد التفاهم الكامل اجتماع اليوم حيث العلاقات بين البلدين عميقة جدا وان علاقاتنا مع العراق مميزة تماما عن العلاقات الدولية الاخري.

و اكد اللواء باقري بانه علي القوات المسلحة في البلدين تعزيز علاقاتهما من اجل تعزيز الامن واضاف، انه تم البحث خلال اجتماع اليوم حول قضايا الحدود وتجريف نهر اروند وامن هذا العمل وتم الاتفاق علي ان تتولي القوات المسلحة في البلدين امن هذا العمل كما جري التاكيد علي التعاون المشترك بين البلدين في مصب نهر اروند لتوفير امن الخليج الفارسي.

واكد بانه تم طرح موضوع الدفاع الجوي المترابط بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وتم التفاهم حول ذلك قائلا، بما انه من الممكن ان نشعر بتهديدات جوية من الحدود الغربية فقد تقرر ارساء تعاون قطاعات الدفاع الجوي للبلدين معا عن كثب.

واضاف، انه تم التوصل ايضا الي تفاهمات جيدة حول التعاون في مجال التدريب واجراء مناورات مشتركة ونقل خبرات ايران للعراق حيث سيتم الاتفاق النهائي حولها خلال زيارته (الفريق الركن الغانمي) الرسمية الي ايران بعد شهر رمضان المبارك.

وحول تواجد القوات الاميركية في العراق قال، انه وفيما يتعلق بمواجهة الحظر وعدم مشاركة العراق في الحظر الاميركي ضد ايران فقد طمأن المسؤولون السياسيون والعسكريون (العراقيون) وكان لهم تعاون جيد مع بلادنا لغاية الان.

واضاف، انه تم البحث حول التواجد العسكري الاميركي في العراق وقد طمأن الجانب العراقي بانه ستكون له سيطرة اكبر في هذا الصدد وان تواجد القوات الاميركية هو لتدريب القوات العراقية فقط وهم تحت اشراف الجيش العراقي.

انتهي** 2344

