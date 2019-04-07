بزشكيان: الشعب الايراني يدافع عن الحرس الثوري بكل قوة واقتدار

وافادت ارنا عن بزشكيان قوله خلال الجلسة البرلمانية العلنية اليوم الاحد ان الإدارة الأمريكية ومنذ اربعين عاما تعادي الشعب الايراني مؤكدا ان الشعب الايراني صامد وبكل صلابة وانه يدافع بقوة واقتدار عن الحرس الثوري الاسلامي.

وخلال جلسة اليوم قال عضو تكتل ولائي ' نصر الله بيجمان فر' خسئت امريكا بزعمها تسمية الجيش والحرس الثوري منظمات ارهابية مؤكدا ان امريكا هي الارهابية وهي من تمارس الظلم عالميا من خلال تواجد قواتها العسكرية في جميع انحاء العالم .

قال ممثل 'محلات' في مجلس الشوري الاسلامي ' عليرضا سليمي' خلال جلسة اليوم اذا اعتزمت امريكا تسمية الحرس الثوري علي انه مجموعة ارهابية فلتعلم اننا سنقوم حتما باستهداف قواتها في جميع نقاط العالم.مضيفا فاذا ارتكبت امريكا هكذا خطأ لن نكون متفرجين وان رؤية المجلس والشعب الايراني هو الدفاع عن الحرس الثوري الاسلامي.

يذكر ان صحيفة (وال ستريت جورنال الامريكية) ونقلا عن مسؤولين في الحكومة الامريكية اعلنت انه من المحتمل ان تقوم واشنطن يوم الاثنين القادم بتسمية الحرس الثوري علي انه منظمة ارهابية .وللمرة الاولي يقوم البيت الابيض بتسمية احدي الاجهزة الحكومية المنتسبة لدولة اجنبية علي انها ارهابية . يقال ان هناك خلافا وتباين في الاراء بين المسئولين في الحكومة الامريكية حول الاعلان عن هذا الاجراء.

انتهي**م م**2041

