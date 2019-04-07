اتفاق مبدئي بين إيران والعراق لتطوير حقلين حدوديين للنفط

وعلي هامش زيارة وزير النفط العراقي لشركة صناعة الطاقة الإيرانية للتصميم والهندسة، قال بيجن زنكنه حول مستحقات إيران من العراق، إن مستحقات إيران من تصدير الغاز الي العراق، تبلغ حوالي مليار دولار.

وأضاف الوزير أنه من المقرر ان يتابع البنك المركزي الحصول علي مستحقات تصدير الغاز من العراق.

وأبلغ زنكنة الصحفيين عن محادثاته مع وزير النفط العراقي، وقال، إن نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي ثامر غضبان والوفد المرافق له، تفقدا اليوم شركة صناعة الطاقة الإيرانية للتصميم والهندسة وتعرفوا علي قدرات الشركات الإيرانية.

وتابع: يمكن للشركات الإيرانية المشاركة في تنفيذ المشاريع في العراق.

وأضاف زنكنة أنه من المقرر أن تدخل شركة عراقية مماثلة الي إيران وتجري محادثات حول كيفية التعاون ونقل الخبرة مع إيران.

وصرح وزير النفط ، بإن الشركات الإيرانية لديها إمكانات كبيرة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي يمكن أن تتعاون مع العراق.

وأعلن زنكنه، بان العراق بلد نامي حيث توجد العديد من المشاريع النفطية الجارية، وعلي هذا الأساس هناك شراكة واسعة النطاق.

انتهي** 2344

