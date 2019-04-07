الاتحاد العالمي لكرة السلة يمجد النجم الايراني الشاب

طهران/7نيسان/ ابريل/ ارنا- قدم الاتحاد العالمي لكرة السلة تقريرا عن المنتخب الايراني الشاب 'بهنام يخجالي' البالغ من العمر 23 عاما تقديرا لجهوده.

وجاء في التقرير ان النجم الايراني الشاب' بهنام يخجالي' بات اليوم احد الوجوه المؤثرة في المنتخب الايراني و بدأ نجمه يلمع في كأس العالم 2019 و كان قد شارك قبل ذلك في الكأس العالمي و بطولتين اسيويتين.
واعرب الاتحاد العالمي لكرة السلة عن دهشته معلنا من الصعب ان نتصور ان بهنام يخجالي هو شاب في الثالث والعشرين من عمره وتحول الي لاعب محوري في المنتخب الايراني متوقعا مستقبلا زاهرا له خلال الاعوام القادمة.
واضاف التقرير، هو لاعب سجل للمنتخب الايراني خلال بطولة العالم للفئة العمرية تحت 19 سنة في العام 2013 نقاطا كثيرة واستطاع الانضمام الي منتخب الرجال مبكرا و عرض نشاطا جيدا خلال كأس اسيا في العام 2017 والذي احتلت فيه ايران المركز الثاني.
انتهي**م م**1110



برچسب ها

ورزش

الاتحاد العالمي لكرة السلة

تقرير

بهنام يخجالي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الاتحاد العالمي لكرة السلة يمجد النجم الايراني الشاب

معظم المشاهدات

الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

محافظ البنك المركزي:

الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

سيكون لإيران والعراق دفاع جوي مترابط

اللواء باقري:

سيكون لإيران والعراق دفاع جوي مترابط

بزشكيان: الشعب الايراني يدافع عن الحرس الثوري بكل قوة واقتدار

بزشكيان: الشعب الايراني يدافع عن الحرس الثوري بكل قوة واقتدار

مشروع قانون برلماني عاجل جداً لمواجهة الإجراء الأمريكي المتوقع ضد الحرس الثوري

فلاحت بيشه:

مشروع قانون برلماني عاجل جداً لمواجهة الإجراء الأمريكي المتوقع ضد الحرس الثوري

انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

أحدث الأخبار

لايجدر بايران الثقة بالديمقراطيين

نائبة سابقة في مجلس النواب الامريكي:

لايجدر بايران الثقة بالديمقراطيين

انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

انتاج اكثر من اربعمئة كیلو من الذهب فی مجمع موته فی العام الماضی

الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

محافظ البنك المركزي:

الاولوية في النظام المصرفي لهذا العام دعم إنعاش الإنتاج المحلي

سيكون لإيران والعراق دفاع جوي مترابط

اللواء باقري:

سيكون لإيران والعراق دفاع جوي مترابط

بزشكيان: الشعب الايراني يدافع عن الحرس الثوري بكل قوة واقتدار

بزشكيان: الشعب الايراني يدافع عن الحرس الثوري بكل قوة واقتدار

موضوعات مرتبط