الاتحاد العالمي لكرة السلة يمجد النجم الايراني الشاب

وجاء في التقرير ان النجم الايراني الشاب' بهنام يخجالي' بات اليوم احد الوجوه المؤثرة في المنتخب الايراني و بدأ نجمه يلمع في كأس العالم 2019 و كان قد شارك قبل ذلك في الكأس العالمي و بطولتين اسيويتين.

واعرب الاتحاد العالمي لكرة السلة عن دهشته معلنا من الصعب ان نتصور ان بهنام يخجالي هو شاب في الثالث والعشرين من عمره وتحول الي لاعب محوري في المنتخب الايراني متوقعا مستقبلا زاهرا له خلال الاعوام القادمة.

واضاف التقرير، هو لاعب سجل للمنتخب الايراني خلال بطولة العالم للفئة العمرية تحت 19 سنة في العام 2013 نقاطا كثيرة واستطاع الانضمام الي منتخب الرجال مبكرا و عرض نشاطا جيدا خلال كأس اسيا في العام 2017 والذي احتلت فيه ايران المركز الثاني.

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