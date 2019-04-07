امريكا أظهرت خبثها ضد الشعب الايراني مرة اخري

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة لوزارة الدفاع ألقي العميد حاتمي كلمة أمام موظفي وكوادر وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، شدد فيها علي أن اولئك الاعداء لم يكنّوا عداءً للنظام الاسلامي فحسب بل كرّسوا طاقاتهم الاعلامية لمنع وصول أبسط السلع الضرورية التي من شأنها إنقاذ أرواح منكوبي الفيضانات.

وأعرب عن تأثير تسمية العام الايراني الجديد بعام «إزدهار الإنتاج» من جانب سماحة قائد الثورة الاسلامية، بأنه خطوة تُضاعف جهود القائمين بأعمال التصنيع الدفاعي في قطاع الإنتاج الدفاعي بجودة ومعايير تتلاءم مع متطلبات القوات المسلحة.

كما أشار الي تعبئة وزارة الدفاع وتوظيف طاقتها الهندسية والخدماتية لإسعاف المنكوبين في الوقت المناسب وبشكل مكثف وكبير لاستتباب الهدوء والاستقرار في المناطق التي جرفتها السيول.

وأشاد وزير الدفاع بالوفاق والإنسجام والتنسيق بين الأجهزة الحكومية والعسكرية الي جانب العزيمة الشعبية السامية التي حدّت جميعاً من حجم الخسائر الناجمة رغم توقعات الغربيين بأنّ حجم الخسائر سيكون هائلاً.

وإعتبر العام الايراني المنصرم (انتهي 20 مارس) بأنه كان عاماً حافلاً بالفخر والمنجزات التي تحققت علي صعيد تصنيع المعدات العسكرية في القطاعات البرية والبحرية والجوية والصاروخية والرادارات والصناعات الالكترونية حققتها جميعاً وزارة الدفاع.

كما أشار الي الجهود الموسعة للبلاد خلال العام المنصرم في النطاق الدبلوماسي الدفاعي مع الدول الصديقة والتي وصفها بأنها جهود أفشلت الولايات المتحدة الامريكية في عزل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهي** ع ج**2344

