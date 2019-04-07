انقاذ ركاب سفينة اجنبية تعرضت لحادث في الخليج الفارسي

و قال 'الله مراد عفيفي بور' في مقابلة مع إرنا اليوم الاحد، بعد اعلان حالة الطواريء الناجمة عن حادث تصادم سفينتين في مضيق هرمز، قام مركز تنسيق المسح والانقاذ البحري في هرمزكان (MRCC ) بايفاد عائمتين للانقاذ الي مكان الحادث علي الفور.

واضاف ان حادث الاصطدام وقع بين سفينتين اجنبيتين ناقلة 'رويال أرسنال' للبضائع وناقلة 'اينفينيتي' للغاز التي كانتا تعبران مضيق هرمز.

واكد المدير العام للموانئ والشؤون البحرية في هرمزكان انه تم خلال عمليات الانقاذ البحرية، نقل 16 من افراد طاقم السفينة الاجنبية التي تعرضت للحادث الي عائمة الانقاذ وهم الان بصحة تامة.

انتهي** 1453**2344

