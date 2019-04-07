استعد شبابك في ينابيع 'باداب سورت' المعدنية في ايران

تقع هذه العيون او الينابيع الغامضة والغريبة علي مسافة 58 كيلومتر إلي الشمال من مدينة دامغان وعلي بعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة ساري في منطقة جهاردانكه، كما وتقع علي مسافة 7 كيلومتر إلي الغرب من قرية بادلة.

وهذه الينابيع عبارة عن طبقات من المياه المالحة التي كونت ترسبات من الملح والحديد والمعادن علي سفوح الجبل عبر آلاف السنين.

وتنبع هذه الينابيع علي شكل قطرات من صخور بلورية متدرجة علي شكل طبقات مسطحة تتدرج نحو الأعلي، وعند السير عليها نحو الأعلي تكون هذه العيون برتقالية اللون لكن حين الاستدارة نحو الخلف نجد ان الأرض والمياه التي تقع في الأسفل لونها يتراوح بين الأخضر والأزرق ان هذا الأختلاف في الألوان يعود إلي اختلاف حموضة الماء وانخفاض ملوحته تدريجياً حتي يصل إلي طعمه المتعادل.

وهذه الينابيع هي ثاني أثر طبيعي في إيران بعد جبل دماوند تم تسجيلها ضمن قائمة التراث الطبيعي الوطني الإيراني عام 1998م. يبلغ ارتفاع هذه الينابيع 1841 متراً عن سطح البحر.

وتتكون مجموعة باداب سورت من جزئين او (مكانين) رئيسيين هما عين الماء المالحة والحامضة وبالإضافة إلي ذلك لاتقتصر هذه المجموعة الطبيعية علي هذين المكانين بل يوجد مكان آخر باسم باداب سورت الصغير، والذي يشتهر بشورسر.

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