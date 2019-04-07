خوزستان تتطلب انتباهاً علي مستوي العاصمة

وخلال الاجتماع التنسيقي لإدارة ألازمة في محافظة خوزستان اضاف اللواء باقري مساء امس السبت، انّ القوات المسلحة تدرك جيداً انّ خوزستان ليست محافظة عادية بل هي منطقة حيوية ومن هذا المنطلق يجب إعطاء الاولوية لها سواء في ظل الظروف العادية أو بعد السيول و الفيضانات الاخيرة التي ضربتها.

وأكد أنّ القوات المسلحة كان لها تواجداً ملحوظاً في خوزستان سعيا لتعزيز التآزر فيها وقال ان عدم وقوع الخسائر في الارواح و كذلك الخسائر المادية القليلة الناجمة عن السيول موشرا علي نجاح الاجراءات المتخذة هناك.

وتمني اللواء باقري عاماً فارغاً من شحة المياه وظاهرة الأتربة والغبار نتيجة هطول الامطار.

ولفت الي أن المسؤولة الرئيسية للقوات المسلحة تتمثل في مواجهة التهديدات الامنية الجوية والبرية والبحرية واستتباب الأمن في البلاد كما انها تقف الي جانب الحكومة في مواجهة الكوارث الطبيعية وتحقيق التنمية في البلاد.

و نوه بان اكثر من30 الف من القوات المسلحة تقوم بمهامها في خوزستان فضلاً عن وجود مايقارب 75 زورقاً ومايزيد عن 330 معدة هندسية و430 سيارة كبيرة وصغيرة لمواجهة الفيضانات في خوزستان.

وقال: إنّ سماحة قائد الثورة الاسلامية أصدر تعليمات في اليوم الثالث من العام الايراني الجديد للقوات المسلحة لتقوم بتعبئة إمكانياتها في المناطق التي تعرضت للفيضانات.

وشدّد علي أنّ هذه القوات ستبقي الي جانب الشعب و المسؤولين حتي انتهاء الأزمة.

انتهي** ع ج**1110

