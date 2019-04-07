رئيس أركان الجيش العراقي يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

طهران/ 7 نيسان/ ابريل/ ارنا - رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي الذي يزور طهران برفقة رئيس الوزراء العراقي، التقي اليوم الأحد برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري .

وفي الاجتماع الذي عقد في مقر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الصباح، أشار اللواء باقري، إلي العلاقات الجيدة بين إيران والعراق، وقال إن العلاقات بين البلدين آخذة في التقدم.
واستذكر لقاءاته السابقة مع رئيس أركان الجيش العراقي في سوريا، وقال: نحن في انتظار زيارتك الرسمية كرئيس لهيئة أركان الجيش العراقي بعد شهر رمضان المبارك.
من جانبه قال الفريق ركن عثمان الغانمي، رئيس أركان الجيش العراقي، إنه تم خلال هذه الزيارة دراسة الإجراءات المشتركة بين البلدين.
وأشار الي لقاء رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس روحاني يوم أمس وقال: كما قال رئيس الوزراء العراقي في الاجتماع، لن نسمح باستخدام بلادنا كمكان ضد إيران.
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عثمان الغانمي

ايران والعراق

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رئيس أركان الجيش العراقي يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

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