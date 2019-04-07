تدشین عدد من المشاریع الإعماریة فی العاصمة طهران

وافتتح الرئیس روحانی صباح الیوم 9 كیلومترات من الجزء الجنوبی من خط المترو السادس للعاصمة، وفی حال اتمام هذا المشروع، سیكون أطول خط مترو فی طهران والشرق الأوسط.

تم تصمیم الخط السادس لمترو طهران بطول 32 كم و 27 محطة، والتی تبدأ من منطقة دولت آباد جنوب طهران الي سولقان شمال غرب العاصمة.

خط المترو هذا فی عداد خطوط المترو الأطول فی العالم.

مترو طهران نظام نقل سریع یخدم العاصمة الإیرانیة طهران، افتتح مترو طهران فی سنة 1999 وهو یتألف من سبعة مسارات بمجموع 119 محطة فیما یبلغ طول خط المترو 211.5 كیلومتر، یحمل مترو طهران فی المتوسط 3 ملایین راكب یومیا أی ما یصل إلي 670 ملیون سنویا.

كما افتتح الرئیس الإیرانی حجة الإسلام حسن روحانی الیوم حزام المدینة الأخضر، وبافتتاح هذا المشروع، ستتم إضافة ألف و 250 هكتارا إلي الحزام الأخضر لطهران ، والذی یقع علي هامش المناطق 22 و 5 و 4 و 2.

ووفقا لمسؤولین من بلدیة طهران، فإن أجزاء من الحزام الأخضر یتم ریها بمیاه الصرف الصحی المعالجة، وتبذل كل الجهود لتنظیف میاه الصرف الصحی لجمیع غابات المشروع فی المستقبل القریب.

ومن المشاریع التی افتتحت الیوم برعایة الرئیس روحانی مشروع 'بهاران الشرقی' كأول مشروع إسكان لمدینة طهران ویتكون من 324 وحدة سكنیة و 63 وحدة تجاریة فی 9 مبانی مجاورة للنسیج المهترئ فی الحی الثامن عشر فی طهران.

وتم استثمار 370 ملیار ریال فی هذه الخطة من تمویل الدولة و 670 ملیار ریال من قبل القطاع الخاص.

و وصف الرئیس روحانی الخط 6 بأنه أحد أطول خطوط مترو الأنفاق فی طهران والمنطقة، مؤكدا علي خطة الحكومة فی تنفید المشاریع التنمویة الرئیسیة فی البلاد.

وفی مراسم افتتاح المشاریع الحضریة الكبري الثلاثة فی طهران، أضاف رئیس الجمهوریة: نشهد الیوم تطورا إیجابیا جدا لحمایة البیئة فی طهران، والنقل السریع والآمن مع انخفاض استهلاك الطاقة.

انتهي** 2344

