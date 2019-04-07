قلعة رستم معلم رائع فی صحراء سیستان لكنها مجهولة

محافظة سیستان وبلوجستان التی تقع جنوب شرقی إیران ذات النطاق الواسع من الخلفیات الجغرافیة والعرقیة والدینیة، تتمیز بالإضافة إلي المناطق البكر، بالكنوز المخبأة ومعروفة بأرض المجهولین، وتتمتع بقدرة عالیة علي جذب السیاح، وبامكانها ان تحول صناعة السیاحة فیما إذا توفر المزید من البنیة التحتیة.

منطقة سیستان التی تقع فی شمال سیستان وبلوجستان، وتضم خمس مدن، زابل وزهك وهیرمند ونیمروز وهامون، بالإضافة إلي مناظرها الطبیعیة البكر مثل المیاه والصحراء والغابات وما شابهها، فهی جنة من الآثار التاریخیة القدیمة للبلاد.

ومن أكثر المعالم التاریخیة فی هذه المنطقة، مدینة یعود تاریخها الي أكثر من خمسة آلاف عام، المعروفة بالمدینة المحروقة فی مدینة زاهدان وهی مهد الحضارة الإیرانیة العریقة، هذه المدینة التی تم اكتشاف مئات الأعمال المدهشة فیها، بما فی ذلك العین الصناعیة الأولي فی العالم وأول الرسوم المتحركة فی العالم وأول عملیة لجراحة الجمجمة فی العالم ومئات الأعمال الأخري التی تم اكتشافها فی هذه المنطقة .

هذه المدینة كانت مجهزة بنظام الصرف الصحی وأنابیب المیاه ویعود تاریخ انشائها الي حوالی 2500 سنة.

البحیرة الأسطوریة فی هامون وجبل خواجه وضریح بی بی دوست وأنواع القلاع التاریخیة المختلفة مثل أربعین فتاة وقلعة رستم، وما إلي ذلك من بین المناطق القدیمة والمذهلة التی تتمیز بها هذه المنطقة.

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