انفجار خط لانبوب الغاز فی كرمانشاه غرب ایران

وقال بالائی فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء السبت، ان المرجح كثیرا ان یكون انهیار التربة الناجم عن الامطار الغزیرة الهاطلة خلال الایام الاخیرة وراء حادث انفجار انبوب الغاز الا ان الخبراء یعكفون حالیا علي دراسة الموضوع لتحدید السبب بدقة.

واضاف، بما انه تمت رعایة مبادئ السلامة والامان فی مد هذا الانبوب فلم تقع لحسن الحظ ای ضحایا وان الكوادر الفنیة المتخصصة تعمل حالیا علي معالجة الموضوع.

واوضح بان هذا الخط یوفر الغاز اللازم لبتروكیمیاویات كرمانشاه وكذلك لاحدي وحدات البتروكیمیاویات الموجودة فی شمال غرب البلاد.

بدوره صرح حاكم میدنة كرمانشاه فضل الله رنجبر بان الحادث وقع فی مرتفعات فیروزآباد وتفصله مسافة عن القري الموجودة فی المنطقة.

واشار الي استمرار اشتعال النیران فی المنطقة واضاف، ان النیران المشتعلة تعود الي المواد الموجودة داخل الانبوب ومن المحتمل ان یستمر الاشتعال عدة ساعات.

واكد حاكم مدینة كرمانشاه بان الحادث تحت السیطرة ولا توجد مشكلة خاصة بهذا الصدد.

انتهي ** 2342

