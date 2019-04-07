اهتمام بالغ لوسائل الاعلام العراقیة بزیارة عادل عبدالمهدی الي طهران

واهتمت جمیع وسائل الاعلام العراقیة المرئیة والالكترونیة والمقروءة والمسموعة، اضافة الی مواقع التواصل الاجتماعی بهذه الزیارة، حیث سلطت الاضواء علی ابعاد واهداف الزیارة، وما یمكن ان تتمخض عنه من معطیات ونتائج تعود بالنفع والفائدة علی الجانبین الایرانی والعراقی وكذلك علي المنطقة.

وقد غطي الاعلام العراقی المرئی تفاصیل هذه الزیارة المهمة حیث افردت اغلب القنوات الفضائیة العراقیة، من خلال اشرطة الاخبار المتحركة 'السبتایتل'، والنشرات الخبریة، والبرامج الحواریة التفاعلیة والبرامج الخاصة السیاسیة والتحلیلیة والاقتصادیة تناولت خلالها ابعاد هذه الزیارة المهمة ونتائجها وانعكاسها الایجابی علي البلدین بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

كما غلبت اخبار زیارة رئیس الوزراء العراقی الي طهران علي جمیع المواقع الالكترونیة ووكالات الانباء العراقیة، التی تناولت الزیارة بجوانبها وابعادها المختلفة، ولم تستثنی وكالة او موقع الكترونی الا وتناول اخبار الزیارة ولقاءات عبدالمهدی بالمسؤولین الایرانیین وخصوصا قائد الثورة الاسلامیة.

ومن بین العناوین التی حفلت بها المواقع الالكترونیة ووكالات الانباء العراقیة:

-عبد المهدی یصل إلي طهران فی زیارة رسمیة

-عبد المهدی من طهران: متفائلون بمستقبل العلاقات العراقیة الایرانیة

-عبد المهدی یلتقی المرشد الایرانی علي خامنئی فی طهران

-عبد المهدی فی طهران لبحث ملفات سیاسیة وتجاریة

-رئیس الوزراء العراقی یصل إلي طهران فی أول زیارة إلي إیران

-عبد المهدی یصل طهران وظریف یترأس وفد استقباله

-عبدالمهدی وروحانی یبحثان قضایا الحدود

-عبدالمهدی یلتقی قائد الثورة الاسلامیة علی الخامنئی فی طهران

-العراق وإیران یتفقان علي 'تجریف' شط العرب

-إتفاق عراقی ایرانی علي إستكمال محادثات دیون الغاز والكهرباء فی بغداد

-عبد المهدی والسید الخامنئی یبحثان فرص التعاون بین دول المنطقة ودور العراق فیها

-عبد المهدی للسید الخامنئی: نهجنا رفض سیاسة المحاور وتقویة فرص التعاون مع جمیع دول الجوار

-السید الخامنئی لعبد المهدی: العراق الیوم یمثل مركز ثقل اقلیمی كبیر لصالح شعوب ودول المنطقة

-السید الخامنئی لعبد المهدی: تواجد العسكریین الامیركیین فی المنطقة یضر شعوبها

-ایران تعلن تصدیر ما یزید عن 1500 میغاواط من الكھرباء الي العراق

-السید الخامنئی لعبدالمهدی: العلاقات بین العراق وإیران أوسع من دولتین جارتین

-السید الخامنئی لعبدالمهدی: التواجد العسكری الامریكی یضر بمصالح شعوب المنطقة

-العراق یتعهد بعدم الانظمام للحظر الامریكی المفروض علي العراق

وكان رئیس الوزراء العراقی عادل عبدالمهدی وصل صباح ،أمس السبت، الي العاصمة الایرانیة طهران علي رأس وفد وزاری وعدد من رجال الاعمال فی زیارة رسمیة تستغرق یومین.

انتهی ع ص ** 2342

