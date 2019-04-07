ظريف: زيارة المسؤولين العراقيين لطهران تهدف لتفعيل التوافقات بين البلدين

طهران / 7 نيسان / ابريل /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الهدف من زيارة المسؤولين العراقيين الي طهران هو تفعيل التوافقات التي تم التوصل اليها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس روحاني الي العراق قبل فترة.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' كتب ظريف: استضفنا رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبدالمهدي والوفد الوزاري رفيع المستوي المرافق له والقطاع الخاص العراقي خلال زيارتهم لايران.
واضاف، ان الهدف من الزيارة هو تنفيذ توافقات الزيارة التاريخية للدكتور روحاني الي العراق من اجل التفعيل الكامل لطاقات التعاون السياسي والاقتصادي والامني مع البلد الصديق والجار لنا العراق.
ويقوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بزيارة الي طهران بداها السبت لفترة يومين التقي خلالها لغاية الان الرئيس الايراني حسن روحاني حيث اجري معه بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوي محادثات مسهبة حول قضايا التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.
كما التقي عادل عبدالمهدي، قائد الثورة الاسلامية السيد الخامنئي.
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ظريف: زيارة المسؤولين العراقيين لطهران تهدف لتفعيل التوافقات بين البلدين

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ظريف: زيارة المسؤولين العراقيين لطهران تهدف لتفعيل التوافقات بين البلدين

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