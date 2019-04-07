خلال لقائه قائد الثورة الاسلامیة..

عبدالمهدی: العراق لن ینضم للحظر الامیركی ضد ایران اطلاقا

طهران / 6 نیسان / ابریل /ارنا- وصف رئیس الوزراء العراقی عادل عبدالمهدی العلاقات بین العراق والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بانها متمیزة، مؤكدا بان بلاده لن تنضم للحظر الامیركی ضد ایران اطلاقا.

وخلال لقائه قائد الثورة الاسلامیة فی طهران السبت اكد عبدالمهدی ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وشعبها وقفا دوما فی الظروف الصعبة الي جانب الحكومة والشعب العراقی واخر مثال علي ذلك هو انتصار العراق علي داعش بدعم من الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
ولفت الي انه رغم انهیار داعش من الناحیة التنظیمیة الا ان بقایا عناصره مازالوا متواجدین فی العراق، مؤكدا بانه رغم كل هذه القضایا فان الشعب العراقی یعیش الیوم ظروفا امنیة واستقرارا جیدا.
واشار الي الزیارة التی قام بها الرئیس الایرانی حسن روحانی الي العراق قبل فترة ولقاءات الیوم فی طهران، منوها الي انه تم التوصل فی المحادثات الي نتائج جیدة فی مجالات مد سكك الحدید وانشاء المدن الصناعیة وتطویر العلاقات التجاریة والنقل وكری شط العرب (نهر اروند).
ووصف عبدالمهدی العلاقات بین العراق والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بانها متمیزة، لافتا الي ان حكومة بلاده اعلنت بانها لن تنضم للحظر الامیركی ضد ایران اطلاقا.
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عبدالمهدی: العراق لن ینضم للحظر الامیركی ضد ایران اطلاقا

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