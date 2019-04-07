جامعة الزهراء (س) للسيدات بين الجامعات الأكثر تفوقا من حيث التأثير علي التنمية المستدامة بالعالم

وأحرزت جامعة الزهراء (سلام الله عليها) أعلي النقاط في العديد من المؤشرات.

واستخدمت مؤسسة تايمز خلال هذا التصنيف 11 هدفا من الأهداف الأممية المنشودة لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الصحة والرخاء، والتعليم النوعي، والنمو الاقتصادي، والصناعة، والابداع، والبنية التحتية، والحد من عدم المساواة، والمدن والمجتمعات المستقرة، والمسؤولية في الاستهلاك والإنتاج ، والمناخ ، والسلام، والعدالة.

وحسب التصنيف الذي تم الإعلان عنه هذا العام، احتلت جامعة الزهراء المرتبة الثانية في البلاد، بعد جامعة إيران للعلوم الطبية، وأدرجت 12 جامعة إيرانية بالإجمال، علي قائمة هذا التصنيف.

إنتهي**أ م د

