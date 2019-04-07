قائد الثورة: اعملوا بحیث یخرج العسكریون الامیركیون من العراق سریعا

وخلال استقباله رئیس الوزراء العراقی عادل عبدالمهدی والوفد المرافق له الیوم السبت، اشار سماحته الي الامتزاج العقائدی والثقافی والتاریخی بین الشعبین الایرانی والعراقی وقال، ان العلاقات بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والعراق هی ابعد من كونها علاقات بین بلدین جارین وان ایران حكومة وشعبا تعتبر تقدم وسعادة العراق بانهما یصبان فی مصلحتها الا ان الامیركیین وعلي النقیض من تصریحاتهم الظاهریة یعتبرون الدیمقراطیة ومجموعة الناشطین السیاسیین فی العراق حالیا بانها تضر بها وبناء علیه فانه علي الحكومة العراقیة العمل بحیث یخرج العسكریون الامیركیون من العراق سریعا.

واشاد قائد الثورة الاسلامیة بالمواقف الذكیة والحكیمة للسید عادل عبدالمهدی تجاه قضایا العراق والمنطقة، واشار الي الطاقات البشریة التی یزخر بها العراق واضاف، ان من ضمن طاقات العراق البشریة، شبابه الذین اجتازوا اختبارا جیدا وجدیرا بالاستحسان فی قضیة مواجهة فتنة داعش وان ما وقع كان حدثا تاریخیا.

واعتبر آیة الله الخامنئی العلماء والمفكرین العراقیین من الطاقات البشریة الاخري للعراق واضاف، ان الامیركیین ومنذ بدایات تواجدهم فی العراق قد قتلوا عددا كبیرا من العلماء العراقیین لانهم كانوا یعرفون قیمة هذه الثروة المهمة.

واكد بان الطاقات البشریة والمصادر الجوفیة الغنیة فی العراق جعلته من اكثر الدول تاثیرا فی العالم العربی واضاف، ان الامیركیین واذنابهم فی المنطقة معارضون للاطار الدیمقراطی الحالی والشخصیات والتیار الراهن فی السلطة ویعتبرون ذلك بانه یضر مصالحهم.

ولفت الي انه لو اتبعت الحكومة والمسؤولون العراقیون امیركا فانهم لا یواجهون مشاكل من قبلها واضاف، ان الحكومة والبرلمان ومجموعة الناشطین السیاسیین الحالیین فی العراق یُعتبرون غیر مرغوب بهم بالنسبة للامیركیین وبناء علیه فانهم (الامیركیون) یخططون لاخراج هذه المجموعة من الساحة السیاسیة العراقیة.

واكد قائد الثورة الاسلامیة بان تصریحات الامیركیین والسعودیین الظاهریة تناقض نوایاهم الدفینة واضاف، انه حینما احتل داعش الموصل كانوا یمدونهم بالمال والسلاح والمعدات والان حیث تغلب العراق علي داعش یظهرون الصداقة معه.

واشار آیة الله الخامنئی الي تصریحات رئیس الوزراء العراقی حول تواجد فلول داعش فی العراق واضاف، ینبغی الحذر تماما لانهم لو شعروا لحظة واحدة بوجود الضعف فی الحكومة والشعب العراقی فانهم سیبداون جرائمهم مرة اخري.

واعتبر قائد الثورة الاسلامیة ، تواجد العسكریین الامیركیین فی المنطقة بانه یضر دولها وشعوبها، مخاطبا رئیس الوزراء العراقی بالقول 'اعملوا بحیث یسحب الامیركیون جنودهم من العراق سریعا لانه كلما طال تواجدهم العسكری فی بلد ما فان مسیرة طردهم تعرقلت'.

كما اعتبر هدف امیركا من التواجد فی العراق بانه یتجاوز التواجد العسكری وقال، انهم یسعون للتواجد والمصالح بعیدة الامد وتشكیل حكومة كالحكومات العسكریة فی بدایات احتلال العراق.

واشار الي تاثیر التقدم العلمی فی الاعمار والبناء فی البلاد واضاف، انه وفقا للخبرة نعتبر التقدم العلمی فی العراق ارضیة للحصانة المستمرة فی مختلف المجالات.

واعتبر المزید من الصلات بین الحكومة العراقیة والمرجعیة امرا مفیدا جدا.

انتهي ** 2342

