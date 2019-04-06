أوزبكستان تنضم إلي ممر الصین وایران السككی

طهران/ 6 نیسان / ابریل / ارنا - تم الاتفاق علي انضمام أوزبكستان رسمیا الي اتفاقیة النقل السككی بین الصین وكازاخستان وتركمانستان وإیران؛ خلال اجتماع ممثلی عقد فی مدینة ألماتی الكازاخیة.

وبحسب ما افادت به وكالة 'ترند' للانباء، قال مساعد رئیس شركة السكك الحدیدیة فی كازاخستان 'كانات الماغامبتوف' خلال اجتماع الماتی : انه مع انضمام أوزبكستان إلي ممر السكك الحدیدیة، ستشهد عملیات الشحن السككی نموا، لا سیما عبر محطة بولاشاك الأوزبكیة إلي إیران؛ كما ان مسار الممر اصبح أقصر بكثیر.
ودعا الماغامبتوف الي تحدید رسوم مقبولة من اجل تطویر عملیات الترانزیت بدءاً من الصین باتجاه البلدان الأخري.
وبحسب المصدر نفسه، فقد تمت خلال الاجتماع ایضا مناقشة قضایا اخري مثل زیادة نسبة انتقال الشحنات علي طریق إیران - الصین وتقدیم خدمات منتظمة فی مجال شحن الحاویات وتحدید رسوم الحاویات المحمّلة علي طریق الصین - كازاخستان - أوزبكستان - تركمانستان - إیران خلال العام 2019.
انتهی**ح ح/ ح ع**



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أوزبكستان تنضم إلي ممر الصین وایران السككی

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