روحانی یهنی حجة الاسلام مروی علي تعیینه سادنا للعتبة الرضویة المقدسة

طهران/6 نیسان /ابریل / ارنا – بعث رئیس الجمهوریة 'حجة الاسلام حسن روحانی' رسالة الي 'حجة الإسلام أحمد مروی'، مهنئا ایّاه بمناسبة تعیینه سادنا للروضة الرضویة المقدسة من قبل سماحة قائد الثوة الاسلامیة.

ونقلا عن الموقع الاعلامی لرئاسة الجمهوریة، لقد جاء فی جانب من رسالة التهنئة للرئیس روحانی بالمناسبة الي حجة الاسلام مروی ما یلی :
'أننی اهنئ جنابكم من صمیم القلب بمناسبة تعیینكم سادنا للعتبة الرضویة المقدسة من قبل قائد الثورة الاسلامیة؛ مما یدل علي صدقكم والتزامكم و وفائكم بالامانة واستمرار حسن ظن سماحته علي مدي الاعوام المدیدة بكم'.
واضاف روحانی : لا شك أن الانوار المباركة والطاهرة الساطعة من الروضة المقدسة لثامن الحجج الامام علی بن موسي الرضا (علیه السلام) والتی كانت علي الدوام كعبة آمال عشاق الأئمة الاطهار (علیهم السلام)، درّت بالنعم الوفیرة علي المسلمین والشیعة فی ارجاء العالم؛ فسدانة هذه الروضة المقدسة وتقدیم الخدمات الصادقة الي زوارها، تعدّ انجازا عظیما بالنسبة لخدام هذا المرقد الشریف'.
وفی الختام، سأل روحانی الباری تعالي بمزید من التوفیق لسادن الروضة الرضویة المقدسة الجدید 'حجة الاسلام احمد مروی' فی اداء هذه المسؤولیة العظمي.
انتهی**ح ح/ ح ع**



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روحانی یهنی حجة الاسلام مروی علي تعیینه سادنا للعتبة الرضویة المقدسة

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