علي خلفية الفيضانات التي إجتاحت البلاد؛

رئيس مجلس النواب اللبناني يعرب عن مواساته مع نظيره الإيراني

بيروت/6 نيسان/أبريل/إرنا- بعث اليوم السبت، رئيس مجلس النواب اللبناني 'نبيه بري' برقية عزاء الي نظيره الإيراني 'علي لاريجاني'، أعرب خلالها عن إشادته بجهود كافة الأجهزة الحكومية لا سيما القوات المسلحة الإيرانية لإنقاذ أرواح المواطنين في المناطق المنكوبة بالسيول.

وأضاف نبيه بري في برقيته: نحن نتابع وبدقة كافة الأحداث ذات الصلة بالفيضانات التي إجتاحت العديد من المحافظات الإيرانية والتي أدت الي إعلان حالة طوارئ في البلاد.
كما أشاد بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة الحكومية في مواجهة هذه الكارثة، لا سيما الجهود الحثيثة التي بذلتها القوات المسلحة الإيرانية لإنقاذ أرواح المواطنين في المناطق المنكوبة بالسيول.
وصرح في نص برقيته: 'اننا نعلم جيدا بأن المنظمات والأجهزة الحكومية الإيرانية، لم تتمكن من الحصول علي الكثير من الإمكانيات والمعدات اللازمة إثر الحظر الإقتصادي الجائر المفروض علي بلادكم'.
وفي ختام برقيته، إبتهل الي الباري المتعال أن يتغمد ضحايا الفيضانات في مختلف المحافظات الإيرانية بالرحمة والغفران وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.
يذكر، ان الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الاخيرة من العام الماضي (الايراني- انتهي في 20 اذار/مارس) والايام الاولي من العام الحالي، أدت الي حدوث سيول جارفة في الكثير من مناطق البلاد خاصة في الشمال والجنوب والجنوب الغربي.
إنتهي**أ م د



برچسب ها

سياسي

نبيه بري

علي لاريجاني

ضحايا الفيضانات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس مجلس النواب اللبناني يعرب عن مواساته مع نظيره الإيراني

معظم المشاهدات

روحانی یهنی حجة الاسلام مروی علي تعیینه سادنا للعتبة الرضویة المقدسة

روحانی یهنی حجة الاسلام مروی علي تعیینه سادنا للعتبة الرضویة المقدسة

رئيس مجلس النواب اللبناني يعرب عن مواساته مع نظيره الإيراني

علي خلفية الفيضانات التي إجتاحت البلاد؛

رئيس مجلس النواب اللبناني يعرب عن مواساته مع نظيره الإيراني

بري يعزّي بضحايا السيول المدمرة في البلاد

في برقية بعثها الي روحاني؛

بري يعزّي بضحايا السيول المدمرة في البلاد

وقوع حادث فی مجمع الشهید درویشی للصناعات البحریة جنوبی البلاد

منظمة الصناعات البحریة الایرانیة :

وقوع حادث فی مجمع الشهید درویشی للصناعات البحریة جنوبی البلاد

أوزبكستان تنضم إلي ممر الصین وایران السككی

أوزبكستان تنضم إلي ممر الصین وایران السككی

أحدث الأخبار

وزیر الخارجیة العراقی یلتقی بنظیره الایرانی فی طهران

وزیر الخارجیة العراقی یلتقی بنظیره الایرانی فی طهران

أوزبكستان تنضم إلي ممر الصین وایران السككی

أوزبكستان تنضم إلي ممر الصین وایران السككی

روحانی یهنی حجة الاسلام مروی علي تعیینه سادنا للعتبة الرضویة المقدسة

روحانی یهنی حجة الاسلام مروی علي تعیینه سادنا للعتبة الرضویة المقدسة

رئيس مجلس النواب اللبناني يعرب عن مواساته مع نظيره الإيراني

علي خلفية الفيضانات التي إجتاحت البلاد؛

رئيس مجلس النواب اللبناني يعرب عن مواساته مع نظيره الإيراني

بري يعزّي بضحايا السيول المدمرة في البلاد

في برقية بعثها الي روحاني؛

بري يعزّي بضحايا السيول المدمرة في البلاد

موضوعات مرتبط