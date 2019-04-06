رئيس مجلس النواب اللبناني يعرب عن مواساته مع نظيره الإيراني

وأضاف نبيه بري في برقيته: نحن نتابع وبدقة كافة الأحداث ذات الصلة بالفيضانات التي إجتاحت العديد من المحافظات الإيرانية والتي أدت الي إعلان حالة طوارئ في البلاد.

كما أشاد بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة الحكومية في مواجهة هذه الكارثة، لا سيما الجهود الحثيثة التي بذلتها القوات المسلحة الإيرانية لإنقاذ أرواح المواطنين في المناطق المنكوبة بالسيول.

وصرح في نص برقيته: 'اننا نعلم جيدا بأن المنظمات والأجهزة الحكومية الإيرانية، لم تتمكن من الحصول علي الكثير من الإمكانيات والمعدات اللازمة إثر الحظر الإقتصادي الجائر المفروض علي بلادكم'.

وفي ختام برقيته، إبتهل الي الباري المتعال أن يتغمد ضحايا الفيضانات في مختلف المحافظات الإيرانية بالرحمة والغفران وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر، ان الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الاخيرة من العام الماضي (الايراني- انتهي في 20 اذار/مارس) والايام الاولي من العام الحالي، أدت الي حدوث سيول جارفة في الكثير من مناطق البلاد خاصة في الشمال والجنوب والجنوب الغربي.

إنتهي**أ م د

