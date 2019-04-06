خلال برقية عزاء بعثها الي سماحة قائد الثورة الإسلامية؛

رئيس مجلس النواب اللبناني يعزي بضحايا الفيضانات

بيروت/6 نيسان/أبريل/إرنا- بعث اليوم السبت، رئيس مجلس النواب اللبناني 'نبيه بري'، برقية عزاء الي قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي، أعرب خلالها عن تعاطفه بمقتل عدد من المواطنين الإيرانيين إثر الفيضانات التي إجتاحت العديد من المحافظات الإيرانية.

وجاء خلال هذه البرقية التي تلقت وكالة 'إرنا'نسخة منها من قبل السفارة الإيرانية لدي لبنان، أعرب بري عن تمنياته لإيران في تخطي هذه الظروف الصعبة وإعادة إعمار الدمار الناجم عن الفيضانات.
وعبر رئيس مجلس النواب اللبناني عن أسفه الشديد حيال وقوع الفيضانات في العديد من المحافظات في إيران والخسائر الناجمة عنها في الأرواح والممتلكات.
وأضاف: 'نسأل الباري تعالي أن يوفقكم لتخطي هذه المرحلة، لا سيما بفضل الجهود واسعة النطاق التي بذلتها قوات الحرس الثوري في مساعدة المنكوبين بالفيضانات والتقليل من حجم الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني، وذلك علي الرغم من ظروف الحظر الإقتصادي وحرمان البلاد من الكثير من إمكانيات ومعدات الإغاثة'.
وفي ختام برقيته، إبتهل الي الباري المتعال أن يتغمد ضحايا الفيضانات في مختلف المحافظات في إيران بالرحمة والغفران وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.
يذكر، ان الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الاخيرة من العام الايراني الماضي (انتهي في 20 اذار/مارس) والايام الاولي من العام الحالي، أدت الي حدوث سيول جارفة في الكثير من مناطق البلاد خاصة في الشمال والجنوب والجنوب الغربي.
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رئيس مجلس النواب اللبناني يعزي بضحايا الفيضانات

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