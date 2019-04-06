قاسمي : المساعدات الكويتية مؤشر علي التضامن والاخوة الاسلامية

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم السبت، اشار قاسمي الي المساعدات الانسانية التي قدمتها الدول الاخري وبعض الدول المجاورة بما فيها 'الحكومة والشعب في دولة الكويت الجارة والمسلمة' الي منكوبي الفيضانات الاخيرة في البلاد.

وفي معرض التنويه بالشحنة الاولي من المساعدات الانسانية الكويتية، قال المتحدث باسم الخارجية : ان هذا الامر يدلّ اكثر من اي شيئ آخر علي الشعور بالمسؤولية الانسانية والتضامن والتاكيد علي الاخوة الاسلامية بين البلدان المسلمة في ضوء الظروف العصيبة الراهنة الناجمة عن الكوارث والاحداث الطبيعية.

واضاف قاسمي : لقد شهدنا خلال الايام الاخيرة جاهزية وجهود الدول الاخري بما فيها عدد من البلدان الاسيوية والاوروبية بشأن ارسال هكذا مساعدات اغاثية والتي سيتم الاشارة الي التفاصيل في هذا الخصوص لاحقا.

واعرب مجلس الوزراء الكويتي امس عن مواساته مع اسر ضحايا السيول في ايران، كما كلّف في اطار تعليمات امير الكويت، جمعية الهلال الاحمر الكويتية ان تتخذ اجراءات عاجلة بالتعاون مع وزارة الخارجية في هذا البلد لتقديم المساعدات الانسانية الي منكوبي السيول في ايران.

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