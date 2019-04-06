مسؤول أمني يعلن ضبط مايزيد عن طن من المخدرات جنوب شرقي البلاد

زاهدان/6 نيسان/أبريل/إرنا- أعلن نائب قائد قوي الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) العميد احمد طاهري عن ضبط طن واحد و145 كلغم من انواع المخدرات في مدينة 'سيب وسوران' جنوب شرقي محافظة سيستان وبلوجستان.

وتابع طاهري اليوم السبت، أن شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة تلقت معلومات كانت تفيد بتهريب كميات كبيرة من المخدرات من قبل اعضاء عصابة مسلحة في المناطق الحدودية بمدينة سيب وسوران.
واضاف ان الفرق الاستخباراتية وشرطة مكافحة المخدرات وبفضل استشرافهم الاستخباراتي تمكنت مساء امس الجمعة، عبر رصد تحركات اعضاء العصابة من القبض علي عدد من المهربين كانوا علي متن سيارتين وكانوا يحاولون نقل كميات كبيرة من المخدرات إلي داخل المدينة.
واكد انه تم خلال هذه العمليات القبض علي ثلاثة من المهربين وضبط 986 كلغم و950 غراما من الافيون و104 كيلوات و450 غراما من الحشيش و 54 كلغم من المخدرات الصناعية إلي جانب كميات من الاسلحة والذخيرة.
**ح ح/أ م د**



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مسؤول أمني يعلن ضبط مايزيد عن طن من المخدرات جنوب شرقي البلاد

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