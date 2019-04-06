المواكب الأربعينية تقدم المساعدات الي منكوبي الفيضانات

وخلال اجتماعه مع كوادر لجنة ترميم العتبات المقدسة اليوم السبت، اضاف بلارك أنه بعد إصدار بيان 'اللواء سليماني' حول ايفاد المواكب الاربعينية إلي المناطق المتضررة بالفيضانات في محافظتي لرستان (غرب) وخوزستان (جنوب غرب)، بدأت هذه المواكب في تقديم خدماتها ومساعداتها الي المناطق المحددة لها.

وقال : ان التجربة والنوايا الحسنة التي يتمتع بها الكوادر ومدراء المواكب تشكل ارضية جيدة لاستخدام هذه الطاقات خلال الظروف المتأزمة الراهنة؛ واضاف ان هذه المهمة اوكلت الي المواكب الأربعينة نظرا للاوضاع الطارئة التي تمر بها البلاد حاليا؛ ومن هذا المنطلق نحن بحاجة إلي دعم شعبي.

واعلن أن هذه المواكب ستقدم خدماتها ومساعداتها علي مدي شهر واحد في المناطق المعرضة للفيضانات في خوزستان ولرستان.

واكد انه بعد الزلزال المدمر الذي ضرب محافظة كرمانشاه في العام 2018 ، استقرت المواكب الاربعينية في مناطق المنكوبة بالزلزال وباشرت في تقديم الطعام الساخن وتوزيع الوجبات الخفيفة علي المواطنين هناك.

**ح ح/ ح ع**

