لن نسمح باستخدام اراضي العراق ضد الدول الاخري ولاسيما ايران

جاء ذلك في تصريح ادلي به عبد المهدي خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم السبت بطهران بين الوفدين رفيعي المستوي الايراني والعراقي بحضور رئيس الجمهورية 'حجة الاسلام حسن روحاني'.

واعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة من جانب الحكومة والشعب الايرانيين للوفد العراقي الزائر؛ لافتا الي زيارة الرئيس روحاني الاخيرة الي بغداد، ومؤكدا بانها كانت زيارة هامة وتاريخية حققت انجازات كثيرة واسهمت في ازالة المشاكل من مسار التعاون الثنائي بين البلدين.

وحول اهم اهداف زيارته الحالية الي ايران، نوّه عبد المهدي بمتابعة الاتفاقات الثنائية والاشراف علي حسن تنفيذها والتأكيد علي تنمية وترسيخ المزيد من التعاون بين طهران وبغداد.

ودعا رئيس وزراء العراق الي بذل الجهود المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير مجالات التعاون بين ايران والعراق في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الايراني والعراقي.

كما وصف تنفيذ الاتفاق بشأن تصفير رسوم تاشيرات الزيارة بين البلدين بأنه قرار ايجابي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية اكثر من ذي قبل؛ متطلعا الي تحقيق المزيد من الانجازات بفضل جهود مسؤولي البلدين والغاء التاشيرات في المستقبل، بهدف تعزيز العلاقات الوثيقة بين الشعبين والتجار ورجال الاعمال وطلاب الجامعات في ايران والعراق.

واكد عبد المهدي ان العراق يولي اهمية بالغة الي مشروعي الاتصال السككي بين ايران والعراق، وتجريف 'شط العرب' (نهر اروند).

ودعا رئيس الوزراء العراقي الي بذل الجهود بين البلدين من اجل تطوير التعاون الثنائي في شتي المجالات ومنها الطاقة ورسم السياسات المائية المشتركة، وانشاء مناطق تجارية مشتركة، والتبادل العلمي والتقني ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات.

واعرب عبد المهدي عن تضامنه باسم الحكومة والشعب العراقيين مع الشعب الايراني علي خلفية السيول الاخيرة داخل البلاد؛ مصرحا انه ينبغي علي ايران والعراق مساندة بعضهما الاخر دوما من اجل تحقيق الانتصارات الكبري.

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